Carolina Crescentini e Tommaso Motta si sono sposati: matrimonio in Toscana

Carolina Crescentini e Tommaso Motta si sono sposati sabato 7 settembre mediante rito civile in un resort di una campagna di Grosseto, in Toscana. Matrimonio blindatissimo per il cantautore livornese e l’attrice romana. Le nozze top secret sono state annunciate direttamente dalla neo sposa vip su Instagram con un simpatico post: “Svegliarsi con un hangover micidiale e scoprire che… Abbiamo fatto una cosa”.

Entrambi gli sposi vip hanno indossato abiti bianchi firmati Gucci. A fare da testimone a Motta è stato il collega Andrea Appino degli Zen Circus.

Tra gli invitati vip al matrimonio anche Nada, che ha postato i suoi auguri all’amico musicista in un post su Facebook.

Congratulazioni e felicitazioni ai neo sposi vip anche da parte della nostra redazione. Auguri!

Redazione-iGossip