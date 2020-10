Carolina Morace fa coming out: “Ho sposato Nicola Jane Williams e ora vogliamo un figlio”

Carolina Morace e Nicola Jane Williams sono felicemente sposate e ora vogliono un figlio. Il coming out dell’ex calciatrice italiana più forte di sempre nonché attuale allenatrice e dirigente sportiva sta facendo il giro del web. Lei è follemente innamorata della giovanissima calciatrice australiana.

Carolina Morace e Nicola Jane Williams – Foto: Dagospia.com

In un’intervista rilasciata in esclusiva al Corriere della Sera che anticipa il suo libro confessione “Fuori dagli schemi” in uscita il 13 ottobre, Carolina Morace ha spiegato i motivi del suo coming out: “Credo che nella vita ci siano dei momenti in cui certe cose diventano naturali. Forse prima non si è pronti. Poi, un giorno, le parole nascono con una spontaneità nuova. Ho fatto coming out per aiutare le donne del calcio. L’ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi”.

Sarà da sprone anche per gli uomini? “Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più”.

Carolina ha trovato il coraggio di fare coming out anche grazie alla moglie, con la quale si è sposata ben due volte: la prima a Bristol, sul piroscafo SS Great Britain, la seconda in Australia. Suo padre che ha sempre incoraggiato le sue scelte le ha detto: “Gli dissi: Papà, mi sposo. E lui: Bene! Sì, ma non con un uomo. Va bene! Basta che tu sia felice”.

Ora la coppia lesbo del calcio vorrebbe mettere su famiglia: “Sì, desideriamo un figlio. Lei ha già una figlia ed è una bravissima madre, mi commuovo nel vederla parlare così intensamente con la sua bambina, il tempo che le dedica e il modo con cui sta seguendo la sua crescita. Non sarà facile per noi, specie in questo periodo in cui spostarsi per il mondo è complicato a causa della pandemia. So già che dovremo avere pazienza, sia per questo che per tutte le difficoltà che incontreremo”.

Congratulazioni e felicitazioni a Carolina e Jane anche da parte della nostra redazione. Auguri!