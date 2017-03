Caterina Balivo è incinta del marito Guido Maria Brera per la seconda volta! Lo scoop è stato diffuso in esclusiva dal settimanale Oggi! Il parto è previsto in estate. “Seguendo l’esempio di Cristina Parodi e altre star televisive, Caterina Balivo sarà così pronta a tornare in tv nei pomeriggi di Rai2 a settembre – si legge su Oggi – Se sarà femmina, per la bis-mamma impegnata in tv sarà di grande aiuto Costanza, la figlia adolescente di primo letto di Brera, che da pochi mesi vive con la coppia a Milano”.

“E così – si continua a leggere su Oggi – assume ben altro significato quel mega mazzo di fiori che Guido Maria Brera aveva fatto recapitare alla moglie Caterina Balivo in diretta tv. Certo, allora era per darle conforto dopo il polverone sollevato dalla stessa Balivo sull’abito super sexy di Diletta Leotta a Sanremo. Ma col senno di poi… forse aveva già un altro significato”.

La conduttrice tv di Detto fatto è già mamma di Guido Alberto, avuto dal manager finanziario Guido Maria Brera e nato il 29 maggio 2012. A tre anni dal loro matrimonio discreto e intimo celebrato il 30 agosto 2014 con rito civile a Capri, la famiglia vip si allarga!

Auguri!