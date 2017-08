Caterina Balivo è apparsa incinta con il pancione e le smagliature in bikini sui profili Instagram, Twitter e Facebook a un mese dal parto, sottolineando che la bellezza della maternità non è la perfezione. La conduttrice tv di Detto Fatto e il marito Guido Maria Brera non vedono l’ora di abbracciare la loro principessina. La star televisiva Caterina Balivo diventerà mamma per la seconda volta di una femminuccia fra poche settimane. La moglie di Guido Maria Brera ha lanciato un messaggio molto importante e significativo a tutte le donne.

La presentatrice tv ha dichiarato: “Agosto benvenuto, non sai da quanto ti aspetto da tanto e anche con un po’ di paura… perché sei il mese della mia baby che un po’ aspettano tutti qui sui social. Ecco perché ho richiesto a Cosimo di scattare il mio ultimo mese (ormai è il fotografo ufficiale) e gli ho anche chiesto di non cancellare le smagliature della mia prima gravidanza. Altre ne verranno anzi già le vedo (anche se applico sempre l’olio sulla pancia) e quindi teniamocele e non vergognamocene. Perché la bellezza della maternità non è la perfezione – ha concluso -, ma l’amore intenso con cui la si vive. Pic by @cosimobuccolieri #caterinabalivo #caterinasecrets #momtobe”.

Il parto bis di Caterina Balivo si avvicina…