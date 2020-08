Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati. Estate 2020 da dimenticare per la showgirl argentina e l’ex ciclista italiano, che stanno trascorrendo le vacanze estive da separati. Tutti i buoni propositi sul matrimonio e sul figlio sono saltati in aria. Crisi nerissima per la coppia vip del jet set nazionale.

Lo scoop sulla crisi profonda tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stato diffuso dal settimanale di cronaca rosa Chi. I due non pubblicano più nulla sulla loro storia sui social e preferiscono non commentare la rottura.

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha rivelato: “La coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sta affrontando il peggior momento da quando i due hanno iniziato ad amarsi nella Casa del GF Vip. Dopo le prime avvisaglie di rottura post quarantena, l’ultimo weekend di luglio i due avevano deciso di mettere in pausa il loro amore. Ignazio e Cecilia, che avevano organizzato le vacanze in Sardegna, a Porto Cervo, avevano poi deciso di trascorrere invece l’agosto lontani”.

Per poi aggiungere: “Poi, come svelato sul numero di Chi in edicola da oggi, poche ore prima della partenza per la Costa Smeralda, Ignazio è corso dalla sua donna per portarla con se, per amore, perché senza di lei sa che non sarebbe estate, non sarebbe vita vissuta felice insieme. Cecilia, cede. Prepara la valigia e lunedì sera atterra in Sardegna con il fidanzato”.

Per poi concludere: “Martedì sera, però, tra i due scoppia un litigio nella discoteca Just Cavalli: alla fine Cecilia sente che qualcosa si è rotto, sente che Ignazio nonostante l’amore ormai è lontano e decide di partire, senza di lui. I due silenziano anche i rispettivi social. La storia oggi sembra ai titoli di coda, solo pochi giorni dopo la riconciliazione: o ci sarà ancora spazio per ritrovarsi?”.

Rottura definitiva o crisi di coppia momentanea? Stay tuned per saperne di più!