Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino sono rimasti in ottimi rapporti! La sorella minore della star tv, stilista, imprenditrice e showgirl argentina Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Vero in cui ha affermato: “L’unica cosa che conta è che Belen sia felice, io non entro nel merito della sue storie d’amore. Con Stefano ho mantenuto ottimi rapporti: è il papà di mio nipote e non ho certo divorziato da lui!”.

La sexy showgirl argentina Cecilia Rodriguez ha poi parlato del suo rapporto con il baby vip Santiago. “Gli dedico il mio tempo – ha spiegato l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2015 -, cerco di entrare nel suo mondo. Gioco spesso con lui e a volte vorrei che giocasse a modo mio, ma poi sono sempre io a dovermi adeguare alle sue regole”.

Ha poi ribadito l’intenzione sua e del suo fidanzato Francesco Monte di emigrare negli Stati Uniti d’America. “Lì c’è una cultura meritocratica diversa – ha detto Cecilia -, ci sono altre opportunità”.

Già in precedenza la compagna di Francesco Monte aveva confessato al settimanale Vero: “In Italia vanno avanti sempre i soliti e spesso ci sono pregiudizi verso chi ha fatto determinati programmi. Francesco è svantaggiato per il fatto di aver partecipato a Uomini e Donne. Anche per questo pensiamo di trasferirci in America: lì c’è una cultura meritocratica diversa, ci sono altre opportunità. Anche io, da modella, avrei più occasioni di lavorare perché rientro nelle loro taglie, mentre le modelle europee sono molto più magre”.

