Chando Erik Luna sbugiarda di nuovo Manila Gorio su Instagram e ammonisce la stampa italiana: “Perché divulgate fake news?”

Chando Erik Luna ha sbugiardato di nuovo Manila Gorio sul suo profilo Instagram e ha ammonito la stampa italiana perché non verifica le fonti. Perché? Che cos’è successo in questi ultimi giorni? Alcuni giornali hanno lanciato l’indiscrezione sul ritorno di fiamma di Manila Gorio e Chando, pubblicando alcune foto. La conduttrice pugliese ha confermato la reunion sul suo profilo Instagram, ma immediata è arrivata la replica furiosa e durissima dell’attore e modello spagnolo che ha rivelato che è tutto falso e gli scatti in questione sono stati realizzati alcuni mesi fa e non ora.

Il durissimo sfogo social di Chando contro Manila Gorio e la stampa italiana

Dopo essere stata affossata da Mercedesz Henger e bacchettata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, la manager Manila Gorio ha annunciato sul suo profilo social di essere tornata insieme a Chando.

L’ex fidanzato della star delle telenovelas, Grecia Colmenares, ha smentito nuovamente tutto sul suo profilo social spiegando che è un’altra fake news.

Il modello e attore spagnolo ha citato le testate giornalistiche e siti che hanno lanciato l’indiscrezione sulla reunion con Manila e ha scritto: “Perché mettete notizie false sapendo che sono false e foto vecchie come se fossero di ora… fake news. Siete complici di persone malate, ridicole e tanto brutte dentro e fuori come il diavolo in persona. Perché non verificate la fonte, non chiamate prima le parti implicate e vi assicurate che sono cose vere. Molto facile… vi do io la risposta?”. C’è un piccolo particolare da sottolineare: tra coloro che hanno messo il like al suo post durissimo c’è l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi e chirurgo dei vip Giacomo Urtis, che era stato tirato in ballo da Dagospia nel Manila Gorio gate.

La rottura tra Chando e Grecia Colmenares

Intanto in America Latina sta esplodendo il caso relativo alla rottura tra Grecia Colmenares e l’attore spagnolo Chando Erik Luna. Le dichiarazioni al vetriolo rilasciate da Chando alla stampa sudamericana sulla fine della sua storia d’amore con Grecia, che a suoi dire sarebbe avvenuta già prima della partecipazione dell’attrice all’Isola dei famosi, stanno facendo rapidamente il giro del continente: dalla Colombia all’Argentina fino al Cile. L’attore ha ribadito che Grecia era molto possessiva, ossessiva e gelosa.

