Chi è Adua Del Vesco? Anni, altezza, peso, oggi, Instagram, Gabriel Garko, film e fidanzato

Chi è Adua Del Vesco? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama il suo fidanzato? A quale film ha preso parte? Adua Del Vesco ha recitato in diverse fiction tv di successo ed è finita spesso al centro del gossip nel recente passato per la sua chiacchieratissima love story con il sex symbol della tv e del cinema Gabriel Garko. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata dell’attrice.

Chi è Adua Del Vesco? La biografia

Adua Del Vesco è il nome d’arte di Rosalinda Cannavò. Lo psuedonimo scelto per accreditarsi riprende il nome di fantasia di una delle protagoniste de I colori della vita, miniserie del 2005 co-sceneggiata da Teodosio Losito. Nata il 26 novembre 1994, sotto il segno zodiacale del Sagittario, a Messina, Adua è figlia di un macellaio e di una casalinga, che l’hanno sempre sostenuta nelle sue scelte lavorative. Ha una sorella maggiore, più grande di 8 anni, alla quale è molto legata nonostante la differenza d’età. Alta 173 cm, pesa 57 chili, non ha tatuaggi, fisico perfetto, capelli castani e occhi verdi per la bellissima attrice. Ha trascorso la sua infanzia a Messina insieme ai suoi genitori, in età adolescenziale si è avvicinata al mondo della danza. Tuttavia questa sua passione è venuta meno con il passare degli anni e anche a causa della scoliosi. All’età di sedici anni si è avvicinata al mondo dello spettacolo. Per realizzare il suo sogno ha lasciato la Sicilia per trasferirsi a Roma. Dopo essersi diplomata, ha frequentato alcuni corsi di teatro e dizione per migliorare il suo talento nella recitazione.

Chi è Adua Del Vesco? La carriera

Nel 2012 ha debuttato sul piccolo schermo nella terza stagione della fiction L’onore e il rispetto. Nel gennaio del 2014 ha debuttato al cinema con il film Sapore di te, regia di Carlo Vanzina. Sempre nello stesso anno è tornata sul piccolo schermo con la seconda stagione de Il peccato e la vergogna, con la miniserie in due puntate, Rodolfo Valentino – La leggenda e con Furore – Il vento della speranza. Tra il 2015 e il 2016 ha girato le fiction Non è stato mio figlio, in cui è co-protagonista con Stefania Sandrelli, Gabriel Garko e Massimiliano Morra, e Il bello delle donne… alcuni anni dopo, diretta da Eros Puglielli. Nel luglio del 2016 è tornata sul set per girare la seconda stagione di Furore. Nel 2018 è tornata al cinema interpretando una giovane Veronica Lario nel film Loro di Paolo Sorrentino. Nel 2020 è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini.

Chi è Adua Del Vesco? La vita privata

Gabriel Garko e Adua Del Vesco – Foto: Facebook

Dal 2013 al 2015 ha avuto una relazione con l’attore Massimiliano Morra. Adua è stata poi fidanzata per ben tre anni dal 2015 al 2018 con Gabriel Garko. Finita la storia con Gabriel Garko e dopo la scomparsa dell’amico produttore Teodosio Losito, l’attrice ha vissuto un periodo di depressione e anoressia, dal quale è uscita anche grazie all’aiuto della preghiera mariana. Oggi è felicemente fidanzata con un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo.