Chi è Alberto Aquilani? Altezza, carriera, allenatore, Michela Quattrociocche, figli e Instagram

Chi è Alberto Aquilani? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Diventato famoso e popolare oltre che molto amato come calciatore della Roma, Alberto Aquilani è oggi un allenatore affermato. La sua lunga e intensa love story matrimoniale con l’attrice Michela Quattrociocche è sempre al centro del gossip. Molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram, Aquilani ha un rapporto molto diretto con i suoi fan. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia e la carriera dell’ex calciatore romanista.

Alberto Aquilani – Foto: Facebook

Chi è Alberto Aquilani? La biografia

Alberto Aquilani è nato il 7 luglio 1984, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Roma. Alto 186 cm, capelli castani, occhi marroni e pesa 77 chili. È cugino della cantante Alexia. Sin da piccolo ha mostrato una grande passione per il calcio. È cresciuto nel quartiere di Montesacro, con i genitori e sua sorella Monica. Ha studiato al liceo scientifico. A 15 anni è entrato a far parte delle giovanili della Roma e nella squadra giallorossa è cresciuto fino all’esordio in Serie A.

Chi è Alberto Aquilani? La carriera

Alberto Aquilani – Foto: Facebook

Nella stagione 2003 ha debuttato in Serie A, a 18 anni, il 10 maggio in Roma-Torino (3-1). Dopo una parentesi di un anno alla Triestina in Serie B, Aquilani è tornato alla Roma dove si è affermato come centrocampista. Durante la sua militanza romanista è stato soprannominato Il Principino, in virtù della somiglianza con Giuseppe Giannini, detto, appunto, Il Principe. Poi nel 2009 si è trasferito al Liverpool. L’anno seguente ha militato nelle file della Juventus e nel 2011 nel Milan. Nel 2012 si è trasferito alla Fiorentina fino al 2015. Prima di annunciare il ritiro dal calcio giocato il 28 giugno 2019, Alberto ha militato in diverse squadre: Sporting Lisbona, Pescara, Sassuolo e Las Palmas. Nel luglio 2019 ha fatto ritorno alla Fiorentina come allenatore dell’Under-18. Nel dicembre 2019 è entrato nello staff di Giuseppe Iachini come collaboratore tecnico della prima squadra della Fiorentina.

Chi è Alberto Aquilani? La vita privata

Dopo un lungo e appassionato fidanzamento, il 4 luglio 2012 si è sposato con l’attrice Michela Quattrociocche. L’ex calciatore e l’attrice sono diventati genitori per la prima volta il 18 aprile 2011, quando è nata Aurora. Il 3 novembre 2014 è nata la seconda figlia, Diamante. Aquilani e sua moglie hanno annunciato la separazione tramite un comunicato congiunto l’11 maggio 2020.