Chi è Alda D’Eusanio? Quanti anni ha, altezza, amori, figli, incidente, coma e malattia

Chi è Alda D’Eusanio? Quanti anni ha? Dove e quando è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Quali sono stati i suoi amori? Ha un compagno? Alda D’Eusanio è una delle giornaliste, opinioniste e conduttrici tv più popolari e famose dello show business italiano. A gennaio 2021 è entrata come concorrente ufficiale nella Casa del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. Ora conosciamola meglio, scoprendo biografia, carriera e vita privata.

Chi è Alda D’Eusanio? La biografia

Alda D’Eusanio è nata in una famiglia contadina il 14 ottobre 1950, sotto il seno zodiacale della Bilancia, a Tollo, in provincia di Chieti. Ha un’altezza pari a 1 metro e 63 centimetri. Ha tre fratelli. Sua madre non voleva nemmeno che studiasse, mentre suo papà l’ha sempre appoggiata ed è sempre stato molto contento e orgoglioso di lei. Ha conseguito la laurea in Sociologia alla Sapienza di Roma ed è diventata giornalista professionista nel 1988.

Chi è Alda D’Eusanio? La carriera

Nella sua formidabile carriera si è occupata soprattutto di questioni socio-politiche in programmi televisivi e rubriche, ma anche di sport, di politica interna ed estera. È stata caporedattore del Tg2 di cui ha condotto anche l’edizione preserale e il Tg2 Stanotte. Sono numerose le trasmissioni della RAI che ha condotto, dai talk show, agli approfondimenti fino ai quiz. Scorrendo le sue conduzioni troviamo, tra gli altri, i programmi L’Italia in diretta, Domani è un altro giorno, Un pugno o una carezza, Qualcosa è cambiato, Ricomincio da qui, Ci vediamo domenica e Al posto tuo. Nella stagione televisiva 2018/2019 è stata ospite fissa del programma Matrix condotto da Piero Chiambretti. Su TV8 ha condotto dal lunedì al venerdì Vite da Copertina, oltre a curare una rubrica di interviste all’interno della trasmissione La Repubblica delle Donne su Rete 4. Da gennaio 2019 è stata opinionista della 14ma edizione de L’Isola dei Famosi. Sempre su Canale 5 è spesso opinionista del programma Live – Non è la D’Urso di Barbara d’Urso. A fine gennaio 2021 è entrata come concorrente ufficiale nella Casa del GF Vip 5.

Chi è Alda D’Eusanio? La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alda ha avuto un grande amore: Gianni Statera. Nel 1983 la coppia ha celebrato il matrimonio e sono stati inseparabili fino al giorno della dipartita di lui nel 1999. Non hanno mai avuto figli. Altro avvenimento che ha avuto un impatto profondo nella sua vita è stato l’incidente stradale di cui è stata vittima. Nel 2012, infatti, un pirata della strada l’ha investita con una motocicletta e lei è entrata in coma per un mese intero. Oggi è felicemente single.