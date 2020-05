Chi è Alena Seredova? Anni, altezza, peso, news, figli, oggi, Alessandro Nasi e Instagram

Chi è Alena Seredova? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Quanti figli ha? Diventata famosa per la sua carriera di modella, Alena Seredova ha preso parte a diversi concorsi nazionali e internazionali di bellezza femminile. Ha anche posato senza veli per un calendario molto sensuale. La sua storia d’amore con l’ex portierone della Juventus e della Nazionale italiana di calcio, Gianluigi Buffon, è sempre finita sotto i riflettori mediatici. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera, la vita privata e le ultime news su Alena.

Chi è Alena Seredova? La biografia

Alena Seredova è nata il 21 marzo 1978, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, a Praga precisamente nel quartiere di Vinohrady. Alta 181 cm, pesa 65 chili, fisico mozzafiato, capelli castani e occhi marroni per Alena. Le sue misure sono: 94-61-92. Ha una sorella minore, Eliska.

Ha sempre studiato lingue straniere sin da piccola. Da piccola ha sempre sognato di fare l’hostess di volo. In seguito è stata scartata per la sua altezza considerata “eccessiva”, essendo il limite fissato a 177 cm. Ama molto la birra e mangiare. Dal 2012 è presidente onorario della Carrarese.

Chi è Alena Seredova? La carriera

Alena ha iniziato la sua carriera di modella in età adolescenziale. A 15 anni ha posato per il decano dei fotografi cechi di moda, Jadran Setlik. L’anno successivo è volata in Grecia per lavoro. A 17 anni è arrivata per la prima volta a Milano, capitale italiana della moda. Nel 1998 si è classificata seconda al concorso di bellezza nazionale Miss Repubblica Ceca e ha ottenuto il diritto di rappresentare ufficialmente la Repubblica Ceca a Miss Mondo 1998, dove si è classificata al quarto posto. Nel nostro Paese è stata lanciata da Giorgio Panariello nella trasmissione televisiva Torno Sabato. Nel 2003 ha lavorato come attrice nel film di Vincenzo Salemme, Ho visto le stelle!. Nel 2004 ha partecipato al cinepanettone di Neri Parenti, Christmas in Love. Nel 2005 ha partecipato e collaborato con la Domenica Sportiva condotta da Marco Mazzocchi, Giorgio Tosatti e Paola Ferrari. Grande successo e grande popolarità sono arrivati anche grazie al calendario sexy realizzato nel 2005 per Max.

Nel 2008 ha lavorato come attrice nel film Un’estate al mare e nel 2009 in Un’estate ai Caraibi, diretti da Carlo Vanzina. Ha inoltre recitato nei film La valigia sul letto e Una donna per la vita e nelle serie tv Camera Cafè, Buona la prima, I Cesaroni e Così fan tutte. Molto popolare e seguita su Instagram, Alena ha recitato anche a teatro e ha condotto diversi programmi tv: da Le Iene a Verissimo fino a Miss Italia 2014.

Chi è Alena Seredova? La vita privata

Alena Seredova ha iniziato una lunga e appassionata love story con l’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana di calcio, Gigi Buffon, nel 2005. Nel 2007 e nel 2009 sono diventati genitori di Louis Thomas e David Lee. Alena Seredova e Gigi Buffon si sono uniti in matrimonio il 16 giugno 2011 a Praga. Tre anni dopo le nozze si sono separati perché l’ex portiere bianconero si è innamorato della conduttrice e giornalista sportiva Ilaria D’Amico.

Anche Alena si è rifatta una vita grazie al manager e imprenditore torinese, membro della famiglia Agnelli, Alessandro Nasi. I due stanno felicemente insieme dal 2015 e la loro relazione va a gonfie vele. Il 19 maggio 2020 sono diventati genitori di una femminuccia.