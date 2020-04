Chi è Alessio Lo Passo? Età, altezza, peso, biografia, carriera, foto e Uomini e Donne

Chi è Alessio Lo Passo? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Che cosa non sopporta del jet set nazionale? Diventato famoso e popolare come corteggiatore e tronista a Uomini e Donne, oggi è imprenditore e web influencer. Infatti è molto seguito e popolare su Instagram, Facebook e Twitter. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata di Alessio Lo Passo.

Alessio Lo Passo – Foto: Instagram

Chi è Alessio Lo Passo? La biografia

Alessio Lo Passo – Foto: iGossip.it

Alessio Lo Passo è nato il 22 ottobre 1983, sotto il segno zodiacale della Bilancia, a Cassano allo Ionio, comune di oltre 18mila abitanti della provincia di Cosenza in Calabria. Ha due fratelli: Francesco e Dario. È alto 184 cm, pesa 84 chili, fisico bestiale e sguardo accattivante per il bellissimo Alessio. All’età di 7 anni si è trasferito con la sua famiglia a La Spezia. Si è diplomato presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Cardarelli a La Spezia. Lo Passo va pazzo per i tatuaggi. Il suo corpo è super tatuato.

INTERVISTA AD ALESSIO LO PASSO SU MARIA DE FILIPPI, UOMINI E DONNE, RAFFAELLA MENNOIA, LELE MORA, CARCERE E QUARANTENA

Chi è Alessio Lo Passo? La carriera

Alessio Lo Passo ha debuttato in tv come corteggiatore del trono classico a Uomini e Donne. Lui è stato la scelta dell’ex tronista Giulia Montanarini. Ma la loro storia d’amore è durata pochi mesi. Maria De Filippi gli ha poi offerto un’altra grossa chance, concedendogli il trono classico.

La sua esperienza come tronista si è interrotta bruscamente perché è andato contro le regole del programma di Canale 5, sentendosi segretamente con una sua corteggiatrice, Francesca Pierini. Dopo Uomini e Donne è stato scelto come protagonista di calendari super sexy.

Alessio è stato scelto come modello e fotomodello per diverse campagne pubblicitarie di abbigliamento e accessori. Inoltre ha fondato ed è proprietario del concept store MÁS AMOR a La Spezia. Il 22 aprile del 2017 Lo Passo è stato arrestato, dopo la condanna in via definitiva a 3 anni, per estorsione nei confronti di un chirurgo estetico. Il periodo di reclusione è durato solo 4 mesi, per poi continuare fino al 24 ottobre 2019 con l’affidamento ai servizi sociali. L’ex tronista si è sempre dichiarato innocente.

In un’intervista rilasciata al nostro sito iGossip.it ha dichiarato: “Lele Mora è stata la persona che mi è stata più vicina nei miei momenti peggiori, in quei momenti dove le persone si mostrano realmente per quelle che sono. Premetto questo, perché senza ombra di dubbio posso permettermelo, Lele è il più profondo conoscitore di televisione intesa nel senso di chi la fa, di chi ne è protagonista e di chi la rende piacevole e interessante o meno. Dico, quindi, che Lele sa giudicare la qualità di chi caratterizza la televisione in questi anni. Io mi sento ancora un protagonista del piccolo schermo e come tale non sta a me giudicare chi adesso ne fa parte, dico però che i tempi cambiano e i gusti con loro. La televisione si deve adattare ad un pubblico diverso da quello di dieci anni fa, piaccia o meno, purtroppo o per fortuna, anche le persone sono diverse”.

Che cosa non sopporta del jet set nazionale? Alessio ha dichiarato sempre al nostro sito iGossip.it: “Dal punto di vista dello spettatore quello che non sopporto è l’ignoranza e chi l’alimenta. L’ignoranza non certo intesa come livello culturale o titolo di studio, ma intesa come modo di pensare e di porsi con gli altri. Soprattutto adesso assistiamo a scene di imbruttimento generale dove le persone assomigliano più ad animali che a umani. Non si ha più la capacità di discussione e di ascoltare senza voler prevalere, non si riesce più a sostenere le proprie ragioni senza offendere i nostri interlocutori e soprattutto ci si mette in luce non più mostrando i nostri meriti, sempre più rari, ma cercando di denigrare gli altri spiandone ed evidenziandone i difetti. Dal punto di vista di chi ne ha fatto parte, invece, non sopporto chi, dopo pochi minuti di visibilità, si dimentica ciò che è stato. Senza fare dei nomi, ti assicuro che, persone che avevano certi atteggiamenti dopo qualche minuto di televisione sembrano altri individui”.

Chi è Alessio Lo Passo? La vita privata

La vita privata di Alessio Lo Passo è sempre stata molto movimentata e ricca di colpi di scena. Oltre alla breve storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne e showgirl Giulia Montanarini, l’imprenditore e web influencer ha avuto una liaison con una ragazza estranea al mondo dello spettacolo. Negli ultimi dieci anni si è vociferato anche di altri flirt con Mara Adriani, Emanuela Titocchia, Mila Suarez, Guendalina Canessa, Valeria Bigella, Irene Capuano, Antonella Mosetti, Caterina Siviero, Elisa Scheffler e Pamela Compagnucci.