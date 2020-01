Chi è Alice Sabatelli? Età, altezza, peso, oggi, Miss Italia e basket

Chi è Alice Sabatelli? Diventata famosa e popolare per aver vinto la 76ª edizione del concorso di bellezza femminile Miss Italia, com’è diventata oggi? Quando e dove è nata? Molto seguita su Instagram e Facebook, la modella è felicemente fidanzata. Conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata di Alice.

Chi è Alice Sabatelli? La biografia

Alice Sabatini è nata a Orbetello il 12 ottobre 1996, ma risiede a Montalto di Castro (VT). Capelli castani e corti, occhi marroni e sguardo seducente. È alta 178 cm. e pesa 68 kg. È diplomata in Biotecnologie Sanitarie ed è stata una giocatrice professionista di basket in serie A2. Ha cinque tatuaggi tra cui uno di Michael Jordan sull’anca destra. Ama vestire con un look ‘wild&chic’ e si definisce ”equilibrata, disinvolta e senza pregiudizi”.

Chi è Alice Sabatelli? La carriera e la vita privata

Alice ha iniziato la sua carriera di modella all’età di 5 anni. Ha poi debuttato come modella professionista ad AltaRoma Altamoda nel gennaio 2015 con l’agenzia romana Glamour Model Management di Mario Gori. Ha poi partecipato e vinto il concorso di bellezza femminile più importante e prestigioso del nostro Paese battendo in finale la veneta Letizia Moschin (al secondo posto) e la campana Vincenza Botti (piazzatasi terza) e ha conquistato anche le fasce di Miss Cinema, Miss Diva e Donna e Miss Compagnia della Bellezza, diventando la decima Miss Italia proveniente dal Lazio. Ha poi ripreso a giocare a basket. Nel maggio 2018 ha fatto il suo debutto come attrice prendendo parte alla commedia teatrale Un letto per quattro, diretta da Sebastiano Rizzo. Dal 12 ottobre dello stesso anno, poi, è entrata a far parte della redazione giornalistica di Eurosport per commentare da bordo campo le partite di basket maschile di Serie A.

Gabriele Benetti e Alice Sabatini – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, la vincitrice di Miss Italia 2015 è felicemente fidanzata. Dal 2016 ha una relazione con il giocatore di basket Gabriele Benetti.