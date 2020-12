Chi è Amandha Fox? Età, altezza, peso, biografia, carriera, vita privata, Instagram e Twitter

Chi è Amandha Fox? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Chi è il suo fidanzato o marito? Ha figli? Quali sono le sue misure? Su internet sono pochissime o quasi del tutto assenti le informazioni e i dati sulla mitologica Venere polacca. Spesso le attrici a luci rosse sono vittime di pregiudizi, preconcetti e discriminazioni banali e superficiali da una parte del mondo dello show biz e non solo. Amandha Fox è molto seguita e popolare su Instagram, Facebook e Twitter. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata della diva del cinema adult europeo.

Chi è Amandha Fox? La biografia

Amandha Fox è nata a Gdynia in Polonia il 18 agosto del 1985, sotto il segno zodiacale del Leone, e da più di 15 anni vive in Italia. É alta 172 cm, pesa 60 chili e le sue misure sono: 98 – 69 – 98. Da adolescente è stata una promessa della Pallamano polacca (Handball). Giocava come portiere e ha vinto un campionato scolastico. Per quello che concerne i tattoo, ne ha tanti ma non li ha mai contati e mai lo farà.

Chi è Amandha Fox? La carriera

Come e quando è iniziata la sua carriera adult? In un’intervista rilasciata al nostro sito iGossip.it ha rivelato: “Sono convinta che po**ostar si nasce, non si diventa. Detto ciò capirete che tutto è arrivato con una tale naturalezza. Ho lavorato in diversi locali di lap dance e successivamente mi sono ritrovata su un set po**o con la migliore casa di produzione dell’epoca”.

E poi ancora: “Sono già produttrice dei miei film (o “ FRAME LEAKS“) . Il mio logo è registrato alla Camera di Commercio dal 2012. Ho una storica collaborazione con la Pink’o Club di Rudy Franca, che è la casa di produzione italiana che ci rappresenta nel cinema a luci rosse mondiale. I miei ultimi film si possono vedere oltre che sul sito della Pink’o anche sul mio Onlyfans”. A febbraio 2021 festeggerà ben 11 anni di onorata carriera. Amandha si è spogliata per diversi calendari senza veli.

AMANDHA FOX SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: INTERVISTA ALLA DIVA A LUCI ROSSE

Chi è Amandha Fox? La vita privata

Amandha vive da single a Roma, la città eterna, da quasi 5 anni, dopo aver girovagato in diverse città d’Italia (Milano, Ferrara e Montecatini quelle che ricordo con più piacere). Amandha ha due figli: Nela e Adrian. La musica e la palestra sono i suoi hobby. Amandha Fox per iGossip.it – Foto: Loris Gonfiotti

Amandha Fox – Foto: Instagram











Amandha Fox – Foto: Instagram







Priscilla Salerno, Sofia Neri, Vittoria Risi, Malena e Amandha Fox – Foto: Instagram

Kermesse BergamoSex 2019 – Foto: Instagram





Amandha Fox a Il Ritrovo Club – Foto: Igossip.it

Amandha Fox a Il Ritrovo Club -Foto: Igossip.it

Amandha Fox presenta il calendario 2018 a Il Ritrovo Club – Foto: Igossip.it

Rocco Siffredi e Amandha Fox – Foto: Facebook





Amandha Fox, Vittoria Risi e Tera Patrick – Foto: Facebook

Amandha Fox – Foto: Facebook

Amandha Fox – Foto: Facebook