Chi è Andrea Denver? Età, altezza, peso, biografia, carriera, fidanzata e vita privata del modello del Grande Fratello Vip 4

Chi è Andrea Denver? Quanti anni ha? Dove e quando è nato? Come si chiama la sua fidanzata? Andrea è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram dove vanta oltre 1,2 milioni di follower. Quasi 100mila i fan iscritti alla sua pagina Facebook. Conosciamolo meglio, scoprendo l’età, la data di nascita, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata del modello del Grande Fratello Vip 4.

Chi è Andrea Denver? La biografia

Andrea Denver è nato il 3 maggio 1991 a Verona. Il suo vero nome è Andrea Salerno. Ha scelto il suo pseudonimo in onore della squadra di basket per cui fa il tifo: i Denver Nuggets. Alto 188 cm, pesa 82 chili, taglia 42, capelli castani e occhi verdi. Fisico perfetto e mozzafiato, addominali scolpiti e sguardo magnetico. Dopo essersi diplomato, Andrea ha conseguito la Laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli studi di Verona, nel 2013. L’anno seguente si è trasferito in Florida, Stati Uniti, per un master in Comunicazione.

Chi è Andrea Denver? La carriera e vita privata

Proprio durante la sua permanenza negli Stati Uniti è stato “scoperto” e subito ingaggiato da Wilhelmina Models. Per tre anni consecutivi (dal 2015 al 2017) è stato nominato “The Model of the Year Award – Social Media Star Men” su Models.com. Inoltre è stato scelto come volto copertina di numerosi magazine di moda e settore oltre ad essere stato scelto come testimonial per diversi brand di abbigliamento e accessori. Ha lavorato con fotografi di fama internazionale come Collier Schorr, Craig McDean, Rick Day, Arnaldo Anaya-Lucca, Yuri Catania e Brent Chua. Ha acquistato popolarità internazionale grazie alle apparizioni nei video musicali di Jennifer Lopez I Luh Ya Papi e di Taylor Swift Blank Space, in quest’ultimo come secondo personaggio. Secondo alcuni rumor avrebbe avuto un flirt con la Regina del Pop Madonna Louise Veronica Ciccone.

Nel Settembre 2019 Andrea Denver ha partecipato al suo primo reality in carriera, quando ha preso parte alla versione British di The Circle (episodio 22). Da gennaio 2020 è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini. “Ho deciso di partecipare per curiosità – ha dichiarato il modello a Tv Sorrisi e Canzoni -. Non sentire i miei genitori e amici stretti credo che mi farà soffrire. Io non sopporto la mancanza di rispetto e le liti, specie per motivi futili. Spero di poter essere apprezzato per il mio saper ascoltare e altruismo. Non sono bravissimo a cucinare – ha aggiunto, ma amo tenere la casa in ordine. Non amo stirare e ho la brutta abitudine di mangiare sul divano mentre guardo la tv. Se potessi portare una persona famosa con me nella casa sceglierei Luciana Littizzetto perché è molto simpatica”.

Andrea Denver è fidanzato da un anno e mezzo con la modella statunitense Anna Wolf. “Ci siamo separati due volte – ha confessato Andrea -, un tira e molla. Stiamo insieme da un anno e mezzo. Gli ultimi mesi li abbiamo fatti separati. Io ero a New York, lei nel suo paese con i suoi genitori. Adesso stiamo assieme. Il problema è la differenza di età. 5 anni, sembrano pochi, ma si fanno sentire. Ha un po’ di insicurezza, la distanza, il fatto di vivere all’estero. Io voglio tornare in Italia. Quello è il più grande problema. Lei ama l’Italia ma ha paura di lasciare la sua famiglia, vorrebbe restare in America. Questo è un esperienza che mi dà la possibilità di mettermi in gioco e convivere con persone. Sono una persona che vive da sola, ho i miei spazi”.