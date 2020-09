Chi è Andrea Zelletta? Età, peso, altezza, Instagram, fidanzata Natalia Paragoni, Grande Fratello

Chi è Andrea Zelletta? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Andrea Zelletta è diventato popolare e famoso per essere stato tronista a Uomini e Donne durante la stagione 2018-2019. Insieme alla sua fidanzata Natalia Paragoni lavora anche come modello e influencer. Inoltre è stato protagonista di uno scherzo del programma tv di Italia 1, “Le Iene”. Si definisce un ragazzo determinato, intraprendente e frizzante. Zelletta è un grande amante dei tatuaggi, tra cui il nome della sorella Alessia e altri tattoo come simboli, decorazioni e motivi maori che gli ricoprono completamente le braccia. L’ex tronista è molto seguito e popolare su Instagram e Facebook. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata.

Andrea Zelletta senza maglia – Foto: Facebook

Chi è Andrea Zelletta? La biografia

Andrea Zelletta – Foto: Facebook

Andrea Zelletta è nato il 2 luglio 1994, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Taranto. Alto 178 cm, pesa 70 chili, capelli castani, occhi marroni, fisico pluritatuato e perfetto. Cresce in una famiglia unita ed è particolarmente legato a sua sorella Alessia. Da piccolo ha intrapreso una carriera da calciatore di Serie D, ma a causa di un infortunio ha dovuto abbandonare tutto e puntare ad altro. Si è trasferito a Milano, dove vive. Arrivato in città il suo obiettivo era quello di diventare un personal trainer, essendo amante dello sport e dell’attività fisica. Alcuni suoi amici, però, sin da subito lo hanno spinto a diventare un modello.

Chi è Andrea Zelletta? La carriera

Andrea Zelletta – Foto: Facebook

Ha iniziato la sua carriera come modello e testimonial di tantissimi brand, tra cui Armani, Dolce & Gabbana, Guess e Zuiki. Poi ha partecipato come tronista del trono classico a Uomini e Donne. Poi ha deciso di intraprendere anche la carriera musicale. A settembre 2020 è entrato nella Casa più spiata e famosa d’Italia come concorrente del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini.

Chi è Andrea Zelletta? La vita privata

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni – Foto: Facebook

Andrea Zelletta a Uomini e Donne si è fidanzato con Natalia Paragoni. La coppia di Uomini e Donne convive. Tra le relazioni d’amore del suo passato spiccano quella con la modella e influencer Victoria Stella Doritou, attuale fidanzata del cantate Irama.