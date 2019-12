Chi è Angela White? Età, altezza, peso, biografia e carriera dell’attrice a luci rosse

Chi è Angela White? Molti appassionati e amanti del genere adult del nostro Paese la conoscono abbastanza bene e la seguono con travolgente passione sui social network. Quanti anni ha? Quanto pesa? Conosciamola insieme, scoprendo l’età, la biografia e la carriera dell’attrice a luci rosse e regista australiana.

Angela White – Foto: Instagram

Chi è Angela White? Biografia dell’attrice a luci rosse

Angela White – Foto: Instagram

Angela White è nata a Sydney il 4 marzo 1985. Alta 157 cm, pesa 59 chili e seno straripante per la giovane diva internazionale a luci rosse. Nel 2010 si è laureata all’Università di Melbourne in studi di genere con una tesi sulle esperienze delle donne nell’industria pornografica australiana. Nello stesso anno si è candidata nello stato del Victoria tra le file dell’Australian Sex Party. Molto seguita e cliccata su Instagram, Twitter e Facebook, Angela viene considerata dai suoi numerosi follower come la Kim Kardashian del cinema adult internazionale.

Chi è Angela White? Carriera dell’attrice a luci rosse

Angela White – Foto: Instagram

La potente e bisessuale attrice Angela White ha iniziato la sua carriera di attrice di film per adulti nel 2003, poco dopo aver raggiunto la maggiore età, per la casa The Score Group. A partire dal 2007 è apparsa in serie televisive a sfondo comico e documentari sul mondo del p***o prodotti in madrepatria. Nel 2011 ha girato la sua prima scena con rapporto completo mentre due anni dopo, nel novembre 2013, ha lanciato il suo sito web personale. Oltre che come attrice è attiva anche come camgirl. Nel 2018 ha vinto l’AVN Award for Best Tease Performance e ha vinto l’AVN Award for Female Performer of the Year nel 2018 e nel 2019.

La carriera della prosperosa e affascinante attrice di film per adulti è in forte ascesa. Angela è anche molto richiesta come donna copertina. Di recente è stata infatti scelta come volto copertina per i 45 anni di Hustler Magazine, famoso e popolare magazine a tinte hot creato e diretto da Larry Flynt. “Quando penso a Hustler – ha dichiarato la star a luci rosse -, penso alla libertà. Penso alla natura trasgressiva e sovversiva della rivista e alle molte battaglie che Larry Flynt ha combattuto per difendere la libertà di espressione di tutti”. Angela White – Foto: Instagram

Angela White – Foto: Instagram

Angela White e Autumn Falls – Foto: Instagram

Angela White – Foto: Instagram



Angela White – Foto: Instagram





Angela White – Foto: Instagram

Angela White con una collega – Foto: Instagram

Angela White con Rocco Siffredi – Foto: Instagram

Angela White – Foto: Instagram

Angela White con una collega – Foto: Instagram

Angela White – Foto: Instagram