Chi è Anna Safroncik? Anni, altezza, biografia, oggi, marito, Instagram, figli e Centovetrine

Chi è Anna Safroncik? Quando e dove è nata? Quanti anni ha? Quanto è alta? Quanto pesa? Ha un marito? Ha figli? Anna Safroncik è una delle attrici più belle e brave del cinema italiano. Molto amata dal pubblico ed è molto seguita su Facebook e Instagram. Ha alle spalle love story con personaggi famosi dello show business italiano. Oggi è felicemente fidanzata con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Ora però conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata dell’attrice.

Anna Safroncik – Foto: Facebook

Chi è Anna Safroncik? La biografia

Anna Safroncik – Foto: Facebook

Anna Safroncik è nata a Kiev il 4 gennaio 1981, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha una sorella, Vittoria Chapkis Gargiani. Alta 172 cm, capelli castani, occhi verdi, fisico mozzafiato e sguardo affascinante per la bella Anna. È figlia della ballerina e insegnante di danza Lilija Capkis e del tenore Jevhenij Safroncik. Ha debuttato come attrice all’età di 4 anni in Fiaba dello zar Saltan di Aleksandr Puskin. Da bambina ha frequentato l’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev, trascorrendo gli anni studiando musica, canto, ballo e recitazione. All’età di 12 anni si è trasferita in Italia insieme alla madre.

Chi è Anna Safroncik? La carriera

Anna Safroncik – Foto: Facebook

Nel 1998, dopo essere stata eletta Miss Toscana, è giunta ottava alla fase finale del prestigioso e longevo concorso nazionale di bellezza femminile Miss Italia. Nel 2000 ha debuttato al cinema in C’era un cinese in coma diretto da Carlo Verdone e nello stesso anno è apparsa nei film Welcome Albania, regia di Fabrizio Maria Cortese e Metronotte, regia di Francesco Calogero, in cui ha interpretato il ruolo di Nadia Lecetti. Tra il 2001 e il 2003 ha partecipato ad alcuni episodi di importanti serie tv di Raiuno: da Angelo il custode a Don Matteo 3, da Carabinieri a Vento di ponente 2. Il successo è però arrivato nel 2004, quando è entrata nel cast della soap opera di Canale 5 CentoVetrine. Ha prestato il suo volto per un calendario benefico e per diverse maison di moda. Ha poi recitato anche a teatro e in altri film per la tv e il cinema, tra cui Le tre rose di Eva. Nel 2019 è diventata presentatrice di Festival Show, l’evento musicale che fa tappa in 8 importanti città del nord Italia.

Chi è Anna Safroncik? La vita privata

Anna Safroncik – Foto: Facebook

Ad Anna Safroncik le sono stati attribuiti diversi flirt, ma lei ha confermato le love story con l’attore ed ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Arca, e con il collega Giulio Berruti.

VALERIO PINO PARLA DI UNA SERATA ROMANTICA CON ANNA SAFRONCIK

Oggi è felicemente fidanzata con il deejay Tommaso Cicchinelli. La loro storia d’amore era sbocciata nel 2016, ma si erano lasciati nel 2018. Dal 2020 sono di nuovo coppia fissa. Auguri!