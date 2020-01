Chi è Anna Tedesco? Biografia e vita lavorativa della dama del trono over di Uomini e Donne

Chi è Anna Tedesco? Biografia e carriera della dama storica del trono over di Uomini e Donne che non ispira fiducia in Gianni Sperti.

Anna Tedesco- foto instagram.com

Chi è Anna Tedesco? Biografia

Anna Tedesco è nata a Gubbio nel 1967 e lì è cresciuta circondata dall’amore di sua madre con la quale c’è ancora un rapporto speciale.

La donna è riuscita a trasformare la sua passione per il nuoto in un lavoro e attualmente lavora come istruttrice di nuoto per i più piccoli e addetta al salvataggio.

Non si sa molto della vita privata della dama bionda, fatta eccezione che si è lasciata alle spalle un matrimonio durato diciotto anni e ha un figlio di nome Maicol.

Anna Tedesco a Uomini e Donne

Parterre femminile Uomini e Donne Over- foto instagram.com

Anna Tedesco arriva al parterre femminile del trono over di Uomini e Donne per ritrovare fiducia nell’Amore e cercare un compagno di vita.

La dama di Gubbio ha frequentato per poco Giorgio Manetti (ex interesse di Gemma Galgani) e ha conosciuto meglio Luca Ruffini, prima che il cavaliere decidesse di corteggiare Sonia Lorenzini.

Nonostante le delusioni, però, Anna Tedesco ha mostrato interesse per Nino Casotto. I due sembravano affini a tal punto da lasciare il programma, ma qualcosa non ha funzionato.

Nino ha accusato la dama dagli occhi azzurri di essere troppo legata a Giorgio Manetti e di essere fredda nei suoi confronti.

Da tempo, però, Gianni Sperti puntava il dito contro la dama, rea di aver avuto una storia segreta con l’ex di Gemma Galgani.

Anna Tedesco e Giorgio Manetti? Lei ha sempre negato la presunta relazione amorosa, ma ha preferito lasciare il people show di Maria De Filippi a fine 2017 ufficialmente per problemi di salute.

Il presunto flirt ha fatto parlare molto, ma la dama di Gubbio ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle e tornare a Uomini e Donne a settembre 2019.

Nonostante gli attacchi dell’opinionista e qualche dubbio, Anna Tedesco ha conosciuto Samuel Baiocchi. Anche questa volta, però , la conoscenza è naufragata a causa del suo presunto comportamento freddo.

Anna Tedesco non ha desistito e a Uomini e Donne 2019-2020 ha iniziato a frequentare Marcello, nuovo interesse amoroso di Gemma Galgani (la quale ha deciso di chiudere sul nascere la conoscenza).

Gianni ha avuto da ridire anche sula frequentazione tra Anna e Marcello in quanto la dama avrebbe sponsorizzato il negozio dell’uomo.

Anna Tedesco: Instagram

Anna Tedesco social- foto instagram.com

Anna Tedesco non ha ancora un fidanzato, ma è attiva su Instagram. I suoi followers sembrano apprezzare le foto in cui mostra la sua vita e il suo fisico scolpito. Menzione d’onore meritano le foto in cui Anna Tedesco è senza trucco.