Chi è Antonella Mosetti? Anni, matrimonio, figlia, Non è la Rai, fidanzato, Instagram e Facebook

Chi è Antonella Mosetti? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Diventata famosa e popolare grazie al programma tv Non è la Rai di Gianni Boncompagni, Antonella Mosetti ha recitato in diversi film e fiction oltre ad aver condotto diverse trasmissioni televisive. Ha partecipato come concorrente ad alcuni reality show, tra cui il Grande Fratello Vip. Oggi è opinionista tv ed è una web influencer molto seguita su Facebook e in particolar modo su Instagram. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e gli amori della showgirl.

Antonella Mosetti – Foto: Instagram

Chi è Antonella Mosetti? La biografia

Antonella Mosetti è nata l’1 agosto 1975, sotto il segno zodiacale del Leone, a Roma. Alta 1,74 m, pesa 55 chili, capelli castani, occhi verdi e fisico mozzafiato per la bellissima soubrette. Ha un fratello, che si chiama Massimiliano. Ha svariati tatuaggi tra cui il nome di sua figlia Asia e un motivo floreale sulla caviglia. Non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia plastica e si è difesa strenuamente da quanti l’avrebbero criticata via social per essersi resa irriconoscibile. Nel 2020 si è sottoposta a un nuovo intervento, per sgonfiarsi le labbra. Va pazza per le scarpe, gli occhiali da sole e il cellulare.

Chi è Antonella Mosetti? La carriera

Antonella Mosetti – Foto: Instagram

Antonella Mosetti ha debuttato come modella nel mondo dello spettacolo fin da giovanissima. Poi ha recitato due piccole parti nei film Un vampiro a Miami e Le donne non vogliono più. Il successo è arrivato nel 1993 quando è stata scelta da Gianni Boncompagni per partecipare al noto programma pomeridiano di Italia 1 Non è la Rai, di cui ha fatto parte per due stagioni, fra il 1993 e il 1995, divenendo una delle ragazze più amate e facendo coppia fissa con Ilaria Galassi. Nel 1997 ha recitato nella fiction Mamma per caso, accanto a Raffaella Carrà, tornando in tv un anno dopo con il programma televisivo Ciao Darwin, il varietà del sabato sera di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, in cui aveva il ruolo di prima ballerina. Poi ha recitato in diversi film e fiction tv.

Poi ha condotto diversi programmi tv: da Paperissima Sprint a Casa Raiuno, da La Domenica del Villaggio a Sipario del Tg4 fino al Festival di Castrocaro. Negli ultimi anni è stata concorrente insieme con la figlia Asia Nuccetelli della prima edizione del reality show, il Grande Fratello Vip, ed è stata opinionista per Mattino Cinque, Pomeriggio 5 e Domenica Live. Nel 2019 ha svolto il ruolo di giurata per il talent show di Canale 5, All Together Now.

Chi è Antonella Mosetti? Gli amori

Antonella Mosetti e Salvatore Gabriel Valerio – Foto: Instagram

Antonella si è sposata giovanissima all’età di 20 anni. Il suo matrimonio con Alessandro Nuccetelli, celebrato nel 1995 a poche ore dalla conclusione dello show che l’ha lanciata Non è la Rai, è stato trasmesso sempre da Italia 1 il 26 luglio dello stesso anno in fascia preserale, in uno speciale intitolato Fiori d’arancio a Non è la Rai e condotto da Riccardo Rossi.

Dal matrimonio, durato solo pochi anni, è nata la figlia Asia, il 10 settembre 1996. L’ex showgirl di Non è la Rai Antonella Mosetti è stata legata sentimentalmente a Davide Lippi e dal 2007 al 2012 allo schermidore italiano, vincitore della medaglia d’oro individuale ai Giochi olimpici di Atene 2004, Aldo Montano. Ha avuto altre due importanti love story con Gennaro Salerno e col ballerino Salvatore Gabriel Valerio, più giovane di 9 anni. Ha subìto due aborti durante le relazioni con Montano e Salerno. Asia Nuccetelli e Gianfranco Battistini – Foto: Instagram

Luigi Mario Favoloso con Silvio Berlusconi e Antonella Mosetti – Foto: Instagram

Antonella Mosetti con Silvio Berlusconi – Foto: Instagram

Antonella Mosetti e Salvatore Gabriel Valerio – Foto: Instagram

Antonella Mosetti e Salvatore Gabriel Valerio – Foto: Instagram

Asia Nuccetelli con la madre Antonella Mosetti – Foto: Facebook

Antonella Mosetti – Foto: Facebook







Antonella Mosetti – Foto: Facebook

Antonella Mosetti con la figlia Asia Nuccetelli – Foto: Facebook

Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli – Foto: Instagram

Antonella Mosetti – Foto: Facebook

Antonella Mosetti – Foto: Facebook

Asia Nuccetelli con la mamma Antonella Mosetti – Foto: Facebook