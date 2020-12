Chi è Antonino Lombardo in arte Noseal? Età, altezza, peso, Amici, biografia, carriera e vita privata

Chi è Antonino Lombardo in arte Noseal? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Che cos’è la Vucciria Music Records? Molti di voi lo ricorderanno per la sua partecipazione come concorrente del famoso e popolare talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi 7. La sua trasformazione ha lasciato tutti senza parole. Dai tempi di Amici a oggi, Antonino è diventato uomo e fra pochissimi mesi diventerà papà. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata.

Chi è Antonino Lombardo in arte Noseal? La biografia

Antonino Lombardo è nato il 6 settembre 1984, sotto il segno zodiacale della Vergine, alle 4,45 del mattino a Palermo. Pesava 5 chili quasi e mezzo. Noseal è alto 175 cm e pesa 85 chili. La sua filosofia di vita è: “Vivi, lascia vivere e fatti i cazzi tuoi che campi 100 anni”. Gli piace andare in palestra per allenarsi e ama molto cucinare. Antonino è molto religioso e crede in Gesù Cristo. Non crede nella Chiesa per tre questioni: lussuria, pedofilia e ingiustizie. La parte di lui che ama di più è che ha un cuore grande ed è sempre pronto ad aiutare il prossimo. Quella che ama molto meno è che alle volte, siccome odia le cose storte e le persone irrispettose, perde subito le staffe.

Ama moltissimo la danza e la musica. A fine 2020 ha confessato durante una diretta Instagram di avere un principio di autismo ed è dislessico.

Chi è Antonino Lombardo in arte Noseal? La carriera

Antonino Lombardo è diventato famoso grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi 7. Oltre ad essere ballerino, animatore e coreografo, Noseal è anche cantante. Nel 2020 ha fondato la sua etichetta discografica indipendente Vucciria Music Records per promuovere, incentivare e lanciare cantanti e producer di qualsiasi genere. Negli ultimi mesi sono stati pubblicati diversi brani: dalla cover di Spiagge di Fiorello a Non ce n’è con il feat. di Angela Chianello da Mondello, da Muevelo a È Natale.

Chi è Antonino Lombardo in arte Noseal? La vita privata

A partire dalla seconda metà del 2020 si è affidato al famoso e popolare manager dei personaggi famosi, Lele Mora. Perché? Come ha rivelato durante un’intervista rilasciata al nostro sito iGossip.it: “Perché penso che sia il manager italiano più forte che ci sia mai stato nella storia del nostro Paese. Lele è stato molto sfortunato. In passato ha avuto al suo fianco persone non sincere che hanno abusato della sua bontà. Lele è una persona molto buona e di cuore. Mi sono affidato a lui perché penso che mi possa dare molto e viceversa”.

Noseal è felicemente fidanzato e agli inizi del 2021 diventerà papà per la prima volta di una bambina. La sua compagna non fa parte del mondo dello spettacolo. “L’ho conosciuta mentre lavoravo come animatore responsabile diurno – ha detto Noseal al nostro sito iGossip.it – ed è stato subito colpo di fulmine. In questo momento sto provando un’emozione fortissima e una gioia immensa, ma anche tanta paura perché dico: “Sarò in grado di fare il papà, pazzo come sono?”.

E poi ancora: “Vorrei diventare un papà molto complice e amico. Non vedo l’ora di tenerla tra le mie braccia, sentire il profumo della sua pelle e spupazzarla. Tra 10 anni mi vedo come un papà molto presente. Vorrei dare a mia figlia tutto ciò che merita e tutto quello che non ho avuto io, sia a livello di affetto che di cose materiali… magari più l’affetto che le cose materiali. Farò ciò che non hanno fatto i miei genitori quando ero piccolo: farò il genitore”.