Chi è Antonino Spinalbese? Età, altezza, biografia, lavoro, Belen Rodriguez e Instagram

Chi è Antonino Spinalbese? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? L’hair stylist campano è balzato agli onori della cronaca rosa a partire dall’estate del 2020 per la sua travolgente e fragorosa storia d’amore con la celebre, influente e famosa showgirl, modella, stilista e imprenditrice argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez. Ora conosciamolo meglio, scoprendo biografia, lavoro, curiosità, profilo Instagram e vita privata di Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese – Foto: Instagram

Chi è Antonino Spinalbese? La biografia

Antonino Spinalbese è nato a Torre del Greco, comune di 83mila abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania, l’1 febbraio 1995. Alto 187 cm, sguardo sexy e accattivante e fisico perfetto per il giovane campano. Nato sotto il segno dell’Acquario, Antonino ha due sorelle più piccole, di cui una di nome Lucia. La sua adolescenza è stata contrassegnata dai tradimenti del padre ai danni della madre e dal divorzio dei genitori. Si è ritrovato a crescere in fretta facendo da padre alle sue due sorelle. “Quando ho perso mio padre – ha confidato il modello in una intervista – mi sono reso conto di essere maturato, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta. Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno riuscito meglio della mia vita”. Antonino si è trasferito a Milano dove ha studiato per diventare acconciatore. Oltre alla passione per i capelli, adora l’arte e la fotografia. Nel tempo libero infatti non perde l’occasione per organizzare un viaggio e scattare foto. Sul suo corpo ha alcuni tatuaggi visibili, la scritta in inglese sul braccio destro “Unbroken” ha inoltre un altro disegno visibile sulla spalla, una frase scritta in arabo sul bicipite e una donna stilizzata subito sopra l’avambraccio.

Chi è Antonino Spinalbese? Il lavoro

Antonino Spinalbese ha lavorato per diversi anni come hair stylist nel salone Aldo Coppola di via Garibaldi, a Milano, il parrucchiere più famoso della cosmopolita città e frequentato da numerose vip e influencer. Durante l’autunno 2020, quando ormai la storia con Belen Rodriguez era già di pubblico dominio, ha deciso di lasciare il salone diretto dal celebre Mauro Situra per dedicarsi alla carriera di modello, fotografo e influencer. Ora fa parte dell’agenzia di management fondata dalla compagna Belen, agenzia che segue tra l’altro anche Cecilia Rodriguez, Caterina Balivo, modelle e modelli nonché influencer.

Chi è Antonino Spinalbese? La vita privata

Della sua vita privata si sa pochissimo, a parte il fatto che abbia avuto una lunga storia d’amore, ormai conclusasi, con una ragazza di nome Chiara Maria Mannarino. Dall’estate 2020 è in love con Belen. Agli inizi di febbraio 2021, la showgirl e modella ha annunciato la gravidanza bis al settimanale di gossip Chi: “Sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima. Sento che sarà una bambina, per la prima volta amo un uomo gentile”. Al suo profilo Instagram @antonspin_ risultano iscritti oltre 150mila follower.