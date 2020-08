Chi è Antonio Jorio? Biografia, lavoro e curiosità sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha solleticato la curiosità di dame e pubblico.

Antonio Jorio- foto instagram.com

Chi è Antonio Jorio? Biografia, lavoro e curiosità s

Antonio Jorio è nato il 10 ottobre 1959 a Roma e lì ha mosso i primi passi per diventare un giornalista e uno scrittore affermato.

Qualche informazione riguardante la sua vita privata ci arriva dall’ispirazione del libro 8 giorni per una notte intera.

“Questo racconto nasce nel 1988, quando io mi separai, e venni a conoscenza di tutti i problemi che hanno in comune tutte le persone separate: i bambini piccoli senza i genitori, le liti, uno tira a destra, l’altro a sinistra, i bambini usati come ripicche”, ha detto l’uomo in un’intervista a IESTV.

Ebbene sì, Antonio Jorio è stato sposato e ha avuto un figlio di nome Francesco dalla sua ex moglie.

Antonio Jorio a Uomini e Donne

Antionio Jorio e Annamaria Pancallo- foto instagram.com

Antonio Jorio è stato uno dei cavalieri più amati e allo stesso tempo criticati degli ultimi anni del people show di Maria De Filippi.

Il cavaliere romano ha dovuto affrontare critiche di diverso tipo nel periodo di permanenza nel parterre maschile (dall’esordio al 2015).

Da un lato c’è chi ha creduto che la sua presenza fosse un modo per farsi pubblicità per i propri libri mentre dall’altro lato c’è chi come Giuliano Giuliani ha sempre sospettato la presenza di una donna all’esterno.

Anche se il giornalista ha provato a dissipare ogni dubbio, affermando di avere intenzione di devolvere i ricavati dei racconti a una ONLUS, il suo percorso a Uomini e Donne non è riuscito a fare altrettanto.

Il fascino e la parlantina hanno resto Antonio Jorio uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Molte damme sono capitolate.

Da Barbara De Santi a Elga Profili, infatti, ogni conoscenza di Antonio Jorio non è finita bene e questo non ha fatto altro che aumentare i sospetti su di lui.

Dopo essere andato via, però, Antonio è tornato in studio per annunciare di essersi fidanzato con Annamaria Pancallo, un’altra protagonista del trono over.

In realtà Antonio e Annamaria avevano avuto modo di conoscersi all’interno del programma, ma la relazione era terminata. I due erano tornati a sentirsi dopo l’uscita del cavaliere dal parterre.

La coppia aveva intenzione di coronare il sogno d’amore nel 2016, ma il matrimonio è saltato. Ciononostante i due sono rimasti insieme, almeno fino al 2018 (anno dell’ultima foto social insieme).

Antonio Jorio: Facebook e Instagram

Antonio Jorio- foto instagram.com

Antonio Jorio è molto attivo sui social e il suo profilo Instagram ha collezionato moltissimi followers anche dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne.