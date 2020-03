Chi è Antonio Zequila? Ha iniziato la sua carriera di attore con i fotoromanzi, mentre, oggi è spesso protagonista di reality show della tv: dall’Isola dei famosi al Grande Fratello Vip 4. Ma quanti anni ha? Dove e quando è nato? Ha figli? Chi sono state le sue fidanzate più famose? In molti si domandano: perché er mutanda è il suo soprannome?A quali film ha preso parte? Conosciamolo meglio, scoprendo l’età, la biografia, la carriera e la vita privata di Antonio Zequila.

Antonio Zequila – Foto: Instagram

Chi è Antonio Zequila? La biografia

Antonio Zequila – Foto: Facebook

Antonio Zequila è nato ad Atrani, in provincia di Salerno, l’1 febbraio 1964 sotto il segno dell’Acquario. Alto 182 cm., pesa 65 chili, fisico prestante, occhi verdi, capelli castani e sguardo magnetico. Ha una sorella, Gerardina, con cui da giovane ha condiviso molte avventure vivendo anche per un periodo insieme a Roma. Fin da piccolo ha sempre nutrito una grande e spasmodica passione per il mondo dello spettacolo, anche se i suoi genitori speravano che un giorno il figlio diventasse medico. Non ama i tatuaggi ed è molto credente, infatti è devoto a San Gaspare del Bufalo. Ha ammesso di essere ricorso a qualche ritocchino estetico. Il suo grande sogno è girare un film con Giuseppe Tornatore.

Chi è Antonio Zequila? La carriera

Antonio Zequila – Foto: Facebook

Antonio Zequila ha iniziato la sua carriera con i fotoromanzi. Poi ha interpretato ruoli in film quali Delizia (1987), Sapore di donna (1990), Legittima vendetta (1995), Omicidio al telefono (1994), Prigionieri di un incubo (2000) e Parentesi tonde (2005). In TV, ha recitato per un breve periodo nella soap opera Centovetrine e per le fiction College, Il maresciallo Rocca, Carabinieri e Il bello delle donne… alcuni anni dopo. Ha recitato anche a teatro, tra cui si annovera l’opera pirandelliana Sei personaggi in cerca d’autore, per la regia di Franco Zeffirelli. In televisione è spesso ospite come opinionista tv e concorrente di reality show: dalla terza edizione del reality show L’Isola dei famosi alla quarta edizione del GF Vip fino a Uman Take Control! Il soprannome “Er Mutanda” sarebbe stato inventato da Lory Del Santo ai tempi dell’Isola dei famosi. Il 22 gennaio 2006 ha partecipato a una puntata di Domenica In nella quale si è scatenata una celebre e furiosa lite con il cantante Adriano Pappalardo, tale da far perdere a Mara Venier la conduzione del programma. Il 28 ottobre 2006 ha debuttato come cantante con il suo primo disco, Senza di te.

Chi è Antonio Zequila? La vita privata

Antonio Zequila non si è mai sposato e non ha figli, ma ha avuto tante love story e flirt con donne dello show business nazionale: dall’attrice e cantante transgender Eva Robin’s alla showgirl e conduttrice tv Simona Tagli, dall’attrice a luci rosse Milly D’Abbraccio all’ereditiera Ivana Trump fino all’ex gieffina Mila Suarez.

L’ex naufrago vip Antonio Zequila ha avuto un lunga love story durata 7 anni con Ines Muriel, una dentista italo-spagnola con cui è stato insieme fino all’estate 2018.

Per quanto riguarda i social, Antonio ha un proprio account su Instagram dove vanta oltre 12mila follower.