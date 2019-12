Chi è Armando Incarnato? Biografia e lavoro del cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Chi è Armando Incarnato? Biografia e lavoro di uno dei cavalieri più discussi del trono over di Uomini e Donne per via della sua frequentazione con Ursula Bennardo, Noel Formica e Ida Platano.

Chi è Armando Incarnato? Biografia

Armando Incarnato nasce a Napoli il 1977 (probabilmente) e cresce serenamente fino a quando i genitori non decidono di separarsi.

Il ragazzo va a vivere con il padre e torna nella sua adorata Napoli soltanto dopo aver conseguito il diploma.

Il cavaliere del trono over è molto superstizioso e infatti in studio ha ribadito di aver subito “malocchi” e sortilegi vari, ma non ha mai specificato ulteriori dettagli.

Armando Incarnato: Ex moglie e figlia

Armando Incarnato ha avuto una lunga relazione con una donna della sua città di nome da Daniela, dalla quale ha avuto una bambina che i due hanno chiamato Michelle.

Il cavaliere ha confessato di aver rovinato tutto perché attratto da un’altra donna, per la quale mette fine la relazione con la madre di sua figlia.

Ben presto decide di allontanarsi dalla sua amante e di trasferirsi a Roma, cercando l’amore proprio nel parterre femminile di Uomini e Donne.

Armando Incarnato: Lavoro

Da quello che sappiamo Armando lavora come responsabile nel settore edilizio, ma è impegnato anche nel campo della moda e della recitazione.

Dopo aver provato a laurearsi e aver lavorato come barista e responsabile di un reparto in un supermarket, infatti, il successo di Uomini e Donne gli ha aperto nuove opportunità.

Il profilo Instagram riporta la dicitura di attore e modello, sottolineando la partecipazione di Amando Incarnato a Gomorra – la serie.

Armando Incarnato a Uomini e Donne

La vita di Armando Incarnato cambia radicalmente da quando entra negli studi del people show pomeridiano di Maria De Filippi.

L’uomo ha conosciuto meglio Ursula Bennardo, entrando in contrasto aperto con il suo compaesano Sossio Aruta. La fine della storia tra i due è nota a tutti.

A questo punto Armando sceglie di approfondire la conoscenza con Noel Formica, iniziando un percorso caratterizzato da alti e bassi.

Dopo la delusione, però, il cavaliere ha cercato di conoscere altre dame, prima con Ida Platano (ora fidanzata ufficialmente con Riccardo Guarnieri) e dopo con Roberta Di Padua e Veronica Ursida.

Armando ha avuto diversi conflitti all’interno del programma anche non strettamente legati alle sue conoscenze, come quello con Barbara De Santis o quello con Juan Luis che sta tenendo banco nelle ultime puntate di Uomini e Donne.