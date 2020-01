Chi è Barbara De Santi? Biografia, lavoro e vita privata della dama del trono over di Uomini e Donne che ha dato del “filo da torcere” a Gemma Galgani.

Chi è Barbara De Santi? Biografia e lavoro della dama

Barbara De Santi è nata il 24 maggio del 1969 a Mantova e sin da giovane si appassionata alla musica e in particolare al clarinetto.

La mantovana si diploma in clarinetto al conservatorio L. Campiani e si dedica all’insegnamento, specializzandosi in sostegno per le scuole di primo e secondo grado all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Attualmente Barbara De Santi lavorare come insegnante di musica e sostegno in una scuola secondaria di primo grado nella sua città di origine.

Oltre a salire in cattedra, la dama mantovana ha aperto un blog personale chiamato barbaradesanti.it nel 2017 nel quale offre consigli e opinioni nel campo della moda.

Non si conosce molto della sua vita privata, fatta eccezione che è cresciuta con una sorella più piccola e che dietro la facciata di donna forte nasconde un’anima fragile.

Barbara De Santi a Uomini e Donne

La prima esperienza televisiva della dama mantovana non è a Uomini e Donne, come qualcuno potrebbe pensare.

Barbara De Santi ha partecipato a Ok il prezzo è giusto di Iva Zanicchi nel 1989 e nel 1993 e alla parentesi Piacere Raiuno nel 1990-1991.

La bella insegnante arriva nel parterre del trono over di Uomini e Donne e da allora è sempre entrata in contrasto con la veterana del programma Gemma Galgani.

La dama è apparsa a più riprese nel people show di Maria De Filippi, prima tra il 2011 e il 2015 e poi di nuovo nel 2018.

Nel parterre ha conosciuto Davide Garcia. Barbara De Santi e il fidanzato hanno vissuto una storia d’amore intensa che però non è andata a finire bene.

Al suo rientro nel parterre, poi, Barbara ha conosciuto meglio Fabio e ha deciso di lasciare il programma con lui, salvo poi cambiare idea.

La bella insegnante ha riprovato a rimettersi in gioco con Antonio Jorio, ma senza trovare il suo grande Amore.

Dopo anche l’interesse di Barbara De Santi e Guido Soldati ha fatto sperare in un lieto fine, eppure non è stato così.

Nelle prime puntate del 2020, invece, Armando Incarnato ha palesato il suo interesse per lei, ma l’insegnante ha declinato l’invito.

La dama mantovana ha preferito conoscere meglio Marcello, anche se le cose tra i due non stanno andando bene.

Nel programma pomeridiano di Maria De Filippi, poi, Barbara è entrata spesso in contrasto con Gemma Galgani, tacciando la dama torinese di cercare soltanto la popolarità.

Barbara Uomini e Donne Over: Instagram

Barbara De Santi è molto attiva anche sui social e il suo profilo Instagram sta collezionando un follower dietro l’altro.

Una foto che ritrae Barbara De Santi con solo un orologio addosso ha diviso i fan del dating show di Canale 5 tra chi l’ha trovata esplosiva e chi non ha apprezzato affatto il suo colpo di testa.

A catturare l’attenzione dei suoi followers tra le foto dei suoi eventi e dei suoi lavori sono soprattutto le foto in cui appare spensierata, dolce e rilassata.