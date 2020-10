Chi è Beatrice Buonocore? Biografia, lavoro e vita privata della corteggiatrice di Uomini e Donne

Chi è Beatrice Buonocore? Biografia, lavoro, vita privata e Instagram della corteggiatrice di Davide Donadei a Uomini e Donne.

Beatrice Buonocore- foto instagram.com

Chi è Beatrice Buonocore? Biografia e vita privata

Beatrice Buonocore è nata a Torino il 5 ottobre 2000 sotto il segno della bilancia, ma è cresciuta e vive a Dovadola in Emilia Romagna.

Quello che sappiamo è che Beatrice è cresciuta in una famiglia con genitori separati e per questo ha sentito spesso la mancanza di una figura paterna.

Ha coltivato da sempre la sua passione per il canto e il musical e sogna di sfondare nel mondo della musica.

Qualche anno fa ha esordito al Festival del Delta, ricevendo il fenicottero d’oro per la sua interpretazione di Caruso.

Beatrice intende iscriversi all’Università, ma non prima di aver trovato un lavoro per mantenersi agli studi da sola.

Per quanto riguarda il suo passato sentimentale, invece, sappiamo che ha avuto una sola storia d’amore (a tratti anche a distanza) con un ragazzo che conosceva sin da piccola.

Beatrice Buonocore a Uomini e Donne

Beatrice Buonocore Uomini e Donne- foto zazoom.it

Beatrice Buonocore arriva a Uomini e Donne 2020-2021 per un appuntamento al buio e si è subito interessata a Davide Donadei.

Davide l’ha notata e ha deciso di uscire con lei in esterna, cosa che ha un po’ stupito Beatrice (visto che non si definisce la ragazza che un ragazzo ferma per strada).

I due si sono trovati subito a loro agio e la ragazza si è aperta riguardo il suo passato e i suoi progetti futuri. Il tronista è rimasto piacevolmente colpito.

La conoscenza di Beatrice e Davide, però, si è ritrovata a scontrarsi con il percorso di altre corteggiatrici, prima tra tutte Chiara.

Davide ha mostrato un certo interesse per Chiara e ha decido di non uscire con Beatrice. Alle proteste della ragazza, però, ha promesso di portarla fuori per il suo compleanno.

Tuttavia il giorno dell’esterna Davide si è tirato indietro perché dispiaciuto per i messaggi tristi di Chiara, deludendo la giovane corteggiatrice.

Beatrice Buonocore: Instagram

Beatrice Buonocore- foto instagram.com

Beatrice Buonocore è molto attiva sui social e il suo profilo Instagram vanta migliaia di followers, numero destinato ad aumentare dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate spiccano quelle in cui la ragazza si mostra fresca e genuina, quelle in cui si mostra un po’ più a favore di obbiettivo e quelle con le amiche.