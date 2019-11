Chi è Benedetta Bosi? Il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa perché il settimanale di gossip Chi ha rivelato che è la nuova fidanzata del potente, ricco e influente imprenditore Flavio Briatore. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha pubblicato le foto del loro weekend romantico a Malindi in Kenya. Quanti anni ha? Che cosa fa nella vita? Scopriamo insieme età, altezza, biografia e alcune curiosità su Benedetta subito dopo il salto.

Chi è Benedetta Bosi? Età, altezza e biografia

Benedetta Bosi ha 20 anni, 49 in meno dell’imprenditore Flavio Briatore, ed è originaria di Massa. Il dato relativo alla sua altezza non è stato reso noto. Studia giurisprudenza all’Università Statale di Milano, dove si è iscritta nel 2017, e sogna di diventare magistrato.

Chi è Benedetta Bosi? Carriera e vita privata

Oltre agli studi in legge, Benedetta è molto interessata al mondo della moda. Nel 2017 è stata eletta Miss Carnevale di Pietrasanta, in provincia di Lucca, e quella sera aveva dichiarato di sognare di fare la modella e aveva dedicato il titolo appena vinto alla mamma. Molto presto potremmo dunque vederla calcare le passerelle di sfilate e presentazioni. Per quanto riguarda la sua vita privata, la studentessa universitaria ha conosciuto Flavio Briatore durante l’estate 2019 ed è stato subito colpo di fulmine.

