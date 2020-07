Chi è Bernardo Corradi? Anni, altezza, sorella, moglie Elena Santarelli, figlio, oggi, allenatore

Chi è Bernardo Corradi? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanti figli ha? Diventato famoso come calciatore del Chievo Verona e della Lazio, Bernardo Corradi ha poi intrapreso la carriera di opinionista, dirigente sportivo e allenatore. Finisce spesso al centro del gossip italiano per via della sua bellissima e romantica storia d’amore con la conduttrice tv, showgirl e modella Elena Santarelli. Conosciamolo meglio, scoprendo l’anno di nascita (età), l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata dell’ex attaccante.

Bernardo Corradi – Foto: Twitter

Chi è Bernardo Corradi? La biografia

Bernardo Corradi – Foto: Twitter

Bernardo Corradi è nato a Siena, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, il 30 marzo 1976. Alto 188 cm, pesa 87 chili, capelli neri, occhi castani e fisico muscoloso e tonico per Corradi. Bernardo ha un fratello, Iacopo, ed è molto legato ai suoi genitori, che lo hanno sempre sostenuto nel suo sogno di diventare calciatore. Sua madre lo accompagnava agli allenamenti dopo la scuola. Suo padre Gabriele Corradi, ex calciatore, gli dava ottimi consigli su come affrontare il campo e come vivere lo spogliatoio. Si è diplomato al liceo classico.

Chi è Bernardo Corradi? La carriera

Bernardo Corradi – Foto: Twitter

Dopo le giovanili nel Siena e in altre squadre minori, Corradi ha fatto il suo esordio in serie A con il Cagliari il 30 agosto 1999, nella gara persa 2-1 contro la Lazio. Dopo un solo campionato in Sardegna, è passato all’Inter senza lasciare mai il segno. Si afferma come uno dei migliori attaccanti della Serie A durante le sue stagioni al Chievo Verona e alla Lazio. L’unico trofeo conquistato nel periodo romano è la Coppa Italia 2003-04, nella cui finale di ritorno realizza un gol alla Juventus. Poi ha militato in diverse altre squadre: Valencia, Parma, Manchester City, Parma, Reggina, Udinese e Montréal Impact. Nel febbraio 2003, Giovanni Trapattoni l’ha chiamato per la prima volta in Nazionale. Al debutto contro il Portogallo, ha realizzato il gol decisivo. Poi è stato selezionato per l’Europeo 2004, scendendo in campo contro la Bulgaria. Dopo l’arrivo di Lippi in panchina, ha collezionato soltanto un’ultima presenza. Dopo il ritiro dal calcio, ha lavorato come opinionista sportivo per Mediaset. Il 4 agosto 2017 è stata ufficializzata la sua nomina come assistente di Carmine Nunziata sulla panchina della Under-17. L’anno seguente è diventato il secondo di Federico Guidi nell’Under-19. Il 30 luglio 2019 è passato ad allenare la selezione Under 16. Nel 2018 ha vissuto un’esperienza da vice commissario ad interim della Lega di Serie A a seguito del commissariamento della stessa da parte del presidente del CONI Giovanni Malagò. Breve parentesi anche nel mondo dello spettacolo: è stato, in coppia con Stefano De Martino, mentore nella seconda edizione di Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura.

Chi è Bernardo Corradi? La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bernardo è legato sentimentalmente dal 2006 alla showgirl Elena Santarelli, che ha sposato il 2 giugno 2014 e dalla quale ha avuto due figli: Giacomo, nato il 22 luglio 2009 e Greta Lucia, nata il 25 marzo 2016.