Chi è Biagio Di Maro? Biografia, lavoro e vita privata dal cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha incuriosito la veterana del programma Gemma Galgani.

Biagio Di Maro- foto instagram.com

Chi è Biagio Di Maro? Biografia e vita privata

Biagio Di Maro nasce a Napoli nel 1967, ma non si conosce molto né della sua infanzia né della sua vita privata prima dell’approdo al people show pomeridiano di Maria De Filippi.

È un uomo molto riservato che non ama parlare molto di sé in pubblico. Si sa che ha perso prematuramente la moglie e ha tre figli a cui è molto legato.

“Quello con mia moglie è stato un rapporto bellissimo, abbiamo vissuto la nostra storia per tutti gli anni in cui siamo stati insieme con grande intensità – ha dichiaro nella sua presentazione – Abbiamo avuto tre figli, una femmina e due maschi: Nunzia, Giuliano e Sanuele, che ha ventuno anni e vive ancora a casa con me ed è un po’ il mio cucciolo”.

Biagio Di Maro: Lavoro

Biagio Di Maro lavora come escavatorista nei cantieri da molti anni ormai. Quando è lontano dai grossi escavatori, invece, si dedica alla vendita della mozzarella di bufala (che non ha esitato a regalare alle sue conoscenze all’interno del programma).

Biagio Di Maro a Uomini e Donne

Biagio Di Maro è entrato a far parte del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne 2020-2021, un’edizione caratterizzata da un format misto.

Il cavaliere arriva a Uomini e Donne per conoscere Gemma Galgani, ma la dama torinese preferisce portare avanti la conoscenza con Paolo Gozzi.

Gemma fa un cambio rotta quando le cose con Paolo non sono andate come sperato e decide di darsi una possibilità con Biagio, ma nel frattempo il cavaliere aveva iniziato a conoscere Aurora Tropea e Maria Tona.

A interporsi nella frequentazione tra Gemma e Biagio arriva anche Sabina, la dama che si contendeva con la torinese anche le attenzioni di Paolo.

Biagio è uscito con Gemma e Sabina per un po’ di tempo, ma le due dame gli hanno chiesto di scegliere chi frequentare in modo esclusivo. L’uomo, però, è apparso molto indeciso.

Biagio Di Maro: Instagram

Biagio Di Maro è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram, per esempio, colleziona nuovi followers giorno dopo giorno.

Le foto social del cavaliere svelano alcune curiosità su di lui: scarica lo stress in palestra, gioca a carte con i suoi amici e si mostra elegante nella vita di tutti i giorni.