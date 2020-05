Chi è Bobo Vieri? Età, altezza, peso, fidanzate, moglie Costanza Caracciolo, figli e Instagram

Chi è Bobo Vieri? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Diventato famoso negli anni Novanta come uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi, Bobo Vieri ha militato in tredici squadre diverse, tanto da meritarsi l’appellativo di zingaro del calcio. Il super divo del calcio internazionale Pelé lo ha inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi, redatta in occasione del Centenario della FIFA. Occupa, inoltre, il 71º posto nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer. Ora conosciamolo meglio, scoprendo la sua biografia, carriera e vita privata.

Bobo Vieri – Foto: Instagram

Chi è Bobo Vieri? La biografia

Bobo Vieri – Foto: Instagram

Christian Vieri, detto Bobo, è nato a Bologna, città dove a quel tempo giocava il padre, il 12 luglio 1973, sotto il segno zodiacale del Cancro. Di madre francese Christiane Rivaux, Bobo è figlio di Roberto Vieri e fratello di Massimiliano Vieri, anche loro ex calciatori. A 4 anni è emigrato in Australia, dove ha avuto le prime esperienze calcistiche. Tornato in Italia adolescente (14 anni) con la famiglia, ha vissuto a Prato, città natale del padre. Alto 184 cm, pesa 90 chili, capelli castani e occhi marroni per l’ex centravanti della Nazionale italiana di calcio dotato di grande forza fisica, veloce in progressione e molto efficace nel gioco aereo.

Chi è Bobo Vieri? La carriera

Bobo Vieri – Foto: Instagram

Bobo Vieri ha esordito con le giovanili nel 1988 con l’A.C. Santa Lucia, squadra di una frazione di Prato, in cui il suo primo allenatore è Luciano Diamanti, padre del calciatore Alessandro Diamanti. L’anno successivo è stato tesserato, giovanissimo, dal Prato e poi dal Torino. Poi ha giocato in diverse squadre prestigiose d’Italia, tra cui Inter e Juventus, e d’Europa, tra cui Atletico Madrid e Monaco. Durante la sua florida carriera ha vinto un campionato italiano (1996-1997), una Supercoppa italiana (1998), una Coppa Italia (2004-2005), una Coppa Intercontinentale (1996), una Supercoppa UEFA (1996) e una Coppa delle Coppe (1998-1999). Il suo trasferimento dalla Lazio all’Inter nell’estate del 1999 per 90 miliardi di lire fece registrare, all’epoca, un record assoluto nella storia del calciomercato. Con la nazionale italiana ha totalizzato 49 presenze e 23 reti, partecipando a due Mondiali (Francia 1998 e Corea del Sud-Giappone 2002) e un Europeo (Portogallo 2004). Durante il campionato del mondo 2002 ha raggiunto il record italiano di marcature nei Mondiali detenuto da Paolo Rossi e Roberto Baggio, a quota 9 gol. Ha inoltre vinto l’Europeo 1994 con la selezione Under-21.

Dopo il calcio, Bobo ha recitato un cameo nel film Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini, interpretando il ruolo di Ivan Drago nell’Omaggio a quella fava di Rocky IV, che il comico toscano dedica al pugile Rocky Balboa. Nel corso degli anni è stato scelto come testimonial di numerosi spot televisivi come CEPU, TIM, Toys Center, Peugeot, Fastweb, Fonzies, Gillette. Nel 2012 ha partecipato come concorrente, in coppia con Natalia Titova, all’ottava stagione di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 sul ballo condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Dal 24 marzo 2012 ha partecipato al programma Ballando con te (spin-off di Ballando con le stelle). Nel 2013 è protagonista insieme all’ex compagno di nazionale Marco Delvecchio del programma tv Bobo&Marco – I Re del ballo in onda su Sky Uno. Dal 22 aprile 2014, in vista dell’imminente Mondiale, è diventato opinionista e ospite frequente del canale BeIN Sports negli studi di Miami. È opinionista sempre di BeIN negli studi di Parigi per il campionato d’Europa 2016 e per il campionato del mondo 2018. Dal 2019 è opinionista di Tiki Taka.

Chi è Bobo Vieri? La vita privata

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo – Foto: Instagram

Bobo Vieri è sempre finito al centro del gossip nazionale per le sue love story con le veline di Striscia la notizia e showgirl italiane. Chi sono state le sue fidanzate famose? Da Elisabetta Canalis a Nicole Minetti, da Aida Yespica a Melissa Satta. Il 18 marzo 2019 ha sposato l’ex velina di Striscia la notizia ed ex concorrente di Pechino Express Costanza Caracciolo con rito civile in una cerimonia tenutasi ad Affori, storico quartiere di Milano, a villa Litta. Bobo e Costanza sono diventati genitori per la prima volta della piccola Stella il 18 novembre 2018. La coppia vip ha accolto la secondogenita Isabel il 25 marzo 2020.