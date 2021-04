Chi è Bohdan Beyba? Biografia, lavoro e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne che ha solleticato la curiosità della tronista Samantha Curcio.

Beyba Bohdan- foto instagram.com

Chi è Bohdan Beyba? Biografia e vita privata

Bohdan Beyba è nato a Truskavet (Ucraina) nel 1994 e lì è vissuto lontano dall’affetto materno fino ai suoi 16 anni.

Appena sedicenne, quindi, lascia la località al confine con la Polonia per trasferirsi a Reggio Emilia insieme a sua madre e con sua sorella.

Una volta arrivato in Italia, Bohdan decide di frequentare la scuola superiore e prendere il diploma da geometra.

Non si sa molto della sua vita privata (almeno fino a questo momento), salvo che è molto legato a sua madre e adora la sorella.

Bohdan Beyba: Lavoro

Beyba Bohdan- foto instagram.com

Bohdan Beyba lavora come geometra in una ditta edile, ma si è dedicato anche alla sua passione per lo sport e in particolare per le arti marziali miste.

Oltre a lavorare sui cantieri, quindi, si è dedicato alle mixed martial arts o MMA, diventando un vero atleta in questa disciplina.

Bohdan Beyba a Temptation Island

Beyba Bohdan- foto instagram.com

Nel 2020 veste i panni di tentatore nell’edizione di Temptation Island che vede protagonisti anche alcune coppie vip come quella formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro e quella composta di Antonella Elia e Pietro delle Piane.

L’esperienza di Temptation Island ha aperto le porte del mondo dello spettacolo a Bohdan, rendendolo un volto noto al grande pubblico.

Bohdan Beyba a Uomini e Donne

Beyba Bohdan Uomini e Donne- foto instagram.com

Bohdan Beyba arriva nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Samantha Curcio, la giovane che ha stravolto gli stereotipi della tronista.

Samantha è rimasta affascinata da Bohdan non solo per l’aspetto estetico, ma soprattutto per la sua capacità di crescere senza punti di riferimento fermi.

L’arrivo del lottatore di MMA ha modificato gli equilibri all’interno dello studio e rimescolando le sorti del percorso della tronista, la quale si sente divisa tra Bohdan Beyba e Alessio Ceniccola.

Samantha negli studi di Uomini e Donne ha sottolineato spesso di sentirsi più affine a Bohdan per come è cresciuto rispetto ad Alessio, “reo” di aver vissuto una vita più serena.

Beyba Bohdan: Instagram

Beyba Bohdan- foto instagram.com

Beyba Bohdan ha un profilo Instagram molto seguito anche grazie alla sua partecipazione a Temptation Island e Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate dai followers ci sono quelle che lo ritraggono durante gli allenamenti e quelli che lo immortalano nella sua vita privata.