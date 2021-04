Chi è Branko? Biografia, carriera, oroscopo e le stelle, rds e astrologo

Chi è Branko? Quando e dove è nato? Qual è il suo segno zodiacale? Branko è senza ombra di dubbio uno degli astrologi più famosi, apprezzati e popolari del nostro Paese. Il suo oroscopo (giornaliero, settimanale e mensile) è sempre molto gettonato. Ha partecipato a diversi programmi televisivi di Rai e Mediaset, ma anche a diverse trasmissioni radiofoniche. Ora conosciamolo meglio, scoprendo la sua data di nascita, biografia e carriera.

Chi è Branko? La biografia

Branko è il suo nome d’arte. Il suo vero nome completo è Branko Vatovec. È nato sotto il segno zodiacale dello Scorpione a Capodistria, città della Slovenia di 25 521 abitanti affacciata sul mar Adriatico nonché principale porto del Paese e importante centro industriale, il 23 ottobre 1944. La sua era una famiglia di umili lavoratori. La madre era la lavandaia e pare che è da lei che l’astrologo abbia ereditato la curiosità e l’intuito per le stelle di cui ha fatto un mestiere. Branko aveva anche un legame profondo con suo fratello di vent’anni più grande. Si è trasferito a Roma all’età di vent’anni per amore di una ragazza conosciuta a Bartola, con la quale dividerà la vita per ben 17 anni. Poi è stato tradito e abbandonato. Da allora Branko non ha più avuto relazioni sentimentali. Oggi è single e vive con i suoi due cani. Si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Branko è molto legato alle sue radici, al punto da acquistare di tanto in tanto Il Piccolo, il quotidiano della sua città natale.

Chi è Branko? La carriera

Dopo aver recitato in alcune compagnie teatrali per il Teatro Stabile di Trieste, per il Carlo Felice di Genova e San Carlo di Napoli., si è avvicinato all’astronomia grazie ad un fortuito incontro con un gesuita brasiliano e così ha iniziato la sua carriera sui giornali scrivendo per il quotidiano Primorski Dnevnik grazie al quale ha la possibilità di intervistare Mina. Poi in radio e in televisione. Dal 1982, tutte le mattine alla stessa ora, presenta l’Oroscopo su RDS. Per 12 anni ha condotto anche l’Oroscopo su Unomattina e in seguito anche a La prova del Cuoco, con la rubrica La cucina delle stelle. Ha preso parte a diversi programmi tv, tra cui Maurizio Costanzo Show e Domenica In. Branko pubblica il suo oroscopo anche su Il Messaggero e Chi. Ogni anno pubblica per Mondadori il libro “Calendario Astrologico” con le sue previsioni astrologiche per tutto l’anno.