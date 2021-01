Chi è Brunilde Habibi? Biografia, lavoro e vita privata della dama del trono over di Uomini e Donne che ha provato a fare breccia nel cuore di Armando Incarnato.

Chi è Brunilde Habibi? Biografia e vita privata

Brunilde Habibi è nata il 15 Febbraio 1987 sotto il segno zodiacale dell’Acquario, ma non si hanno altre informazioni precise riguardanti la sua biografia e la sua vita privata.

Quello che si è riusciti a capire dai social è che potrebbe avere origini spagnole (visto che scrive pensieri lunghi in lingua spagnola) e vive a Perugia dal 2011.

Sembra che Brunilde abbia proseguito gli studi iscrivendosi al corso di Moda e Visual merchandising presso la Nuova Accademia delle Belle Arti.

Brunilde Habibi: Lavoro

Brunilde Habibi ha iniziato a lavorare in un negozio di abbigliamento per raggiungere la propria indipendenza a livello economico.

Prima di realizzare il suo sogno di lavorare nel mondo della moda, però, sembra che abbia lavorato anche in un asilo.

Il suo ingresso nel parterre femminile del people show Uomini e Donne potrebbe darle visibilità e aprirle nuove opportunità lavorative.

Brunilde Habibi a Uomini e Donne

Brunilde Habibi arriva a Uomini e Donne 2020-2021 per conoscere un volto storico del programma: Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano si è interessato a Brunilde e ha deciso di conoscerla meglio, ma i due non sono riusciti a essere sulla stessa lunghezza d’onda.

Stando a quanto rivelato da Armando, infatti, avrebbero discusso a causa delle conoscenze di Brunilde con altri cavalieri del programma.

Armando ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla reazione (a suo dire) aggressiva di Brunilde a qualche domanda.

Dal canto suo, invece, la new entry ha dichiarato di aver semplicemente reagito a una situazione di imbarazzo.

Il cavaliere partenopeo, poi, ha sottolineato il suo mal contento per la volontà di Brunilde di conoscere Riccardo Guarnieri e Leandro (col quale sembra abbia avuto intimità).

Tra Armando e Brunilde ci sono forti incompatibilità che hanno interrotto la conoscenza, anche se la dama ha cercato di smorzare i toni inviandogli un messaggio di auguri per le festività natalizie.

Brunilde Habibi: Instagram

Brunilde Habibi è molto attiva sui social e il suo profilo Instagram continua a collezionare followers da quando è entrata a far parte del programma pomeridiano di Maria De Filippi.

Tra le foto più apprezzate di Brunilde ci sono senza dubbio i momenti trascorsi con le sue amiche, la sua passione per il fitness e i suoi viaggi in giro per il mondo.