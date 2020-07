Chi è Can Yaman? Anni, altezza, peso, film, serie tv, fidanzata, attore, Instagram e Twitter

Chi è Can Yaman? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Diventato famoso in Italia per aver recitato come attore in alcune serie tv e film di successo, come ad esempio Daydreamer – Le ali del sogno, Can Yaman è molto seguito e popolare su Instagram, Twitter e Facebook. Ha una moglie o una fidanzata? Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata del sex symbol della tv turca.

Chi è Can Yaman? La biografia

Can Yaman è nato a Istanbul, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, l’8 novembre 1989 ed è figlio unico di un avvocato albanese e di una professoressa di lettere, che si sono separati quando lui aveva 5 anni. Ha radici multiculturali. Suo nonno è infatti jugoslavo, mentre sua nonna è macedone. È cresciuto a Istanbul assieme ai genitori, che si sono separati quando lui aveva 5 anni. Alto 183 cm, pesa 72 chili, capelli lunghi castani, occhi marroni, barba e fascino irresistibile per il divo turco. Si è diplomato presso il Liceo Italiano di Istanbul dove si era distinto come uno degli studenti più promettenti, poi si è trasferito negli Stati Uniti grazie a un programma di scambio tra studenti. Nel 2012 si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yedipete ed ha iniziato subito a lavorare come avvocato. Conosce correttamente quattro lingue: turca, inglese, italiana, tedesca e spagnola.

Ama molto il basket, la boxe, il ping pong, e l’attività fisica in generale. Tra le sue passioni spicca anche la musica. Sa suonare la chitarra, il pianoforte e il tamburo. Non ha tatuaggi, ma è famoso quello finto sul petto, che rappresenta un albatros in volo, che gli veniva disegnato prima delle riprese sul set di Erkenci Kus.

Chi è Can Yaman? La carriera

Il lavoro di ufficio non gli è mai piaciuto e così ha lasciato l’attività di praticante procuratore per dedicarsi alla sua passione per la recitazione. Ha esordito come attore nel 2014, ma il successo è arrivato nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, nella serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (Dolunay), insieme ad Ozge Gurel.

Nel 2018-2019 ha interpretato il ruolo di Can Divit, insieme a Demet Ozdemir, nella serie Daydreamer – Le ali del sogno (Erkenci Ku?). Da giugno 2020 ha iniziato ad interpretare Ozgur Atasoy, insieme ad Ozge Gurel, nella serie Bay Yanlis.

Chi è Can Yaman? La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Can è molto discreto. Ha avuto una relazione d’amore con la collega Bestmsu Ozdemir, che è terminata nel 2017. Oggi è single per la gioia delle sue numerose fan, soprattutto italiane! Can Yaman – Foto: Instagram