Chi è Carlotta Dell’Isola? Anni, peso, altezza, biografia, rifatta, GF, Instagram, Facebook e laurea

Chi è Carlotta Dell’Isola? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto pesa? Quanto è alta? Quale laurea ha conseguito? Come si chiama il suo fidanzato? Carlotta dell’Isola è diventata popolare grazie alla sua partecipazione come concorrente a Temptation Island 8 di Alessia Marcuzzi, dove si è subito contraddistinta per il suo spirito verace e la sua spontaneità. A dicembre 2020 è stata ufficializzata la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. Ora conosciamola meglio, scoprendo la sua età, altezza, peso, biografia, lavoro e vita privata.

Carlotta Dell’Isola – Foto: Faceobok

Chi è Carlotta Dell’Isola? La biografia

Carlotta Dell’Isola – Foto: Facebook

Carlotta dell’Isola è nata il 24 febbraio 1993, sotto il segno zodiacale dei Pesci, ad Anzio, Roma. Al momento non si conoscono i dati relativi alla sua altezza e al suo peso. Suo padre Umberto è l’amministratore di società che si occupa da oltre trent’anni di brokeraggio nautico e della produzione di imbarcazioni di lusso. Il resto della sua famiglia è composto da sua madre e da sua sorella che l’ha resa zia. Dopo aver conseguito il diploma di maturità presso un Istituto Socio Pedagocico, Carlotta si è laureata all’Università Roma Tre. Ama praticare sport (tra i suoi interessi anche il Padel), la musica e il cibo. Il suo cantante preferito è Tiziano Ferro. È tifosissima della squadra di calcio della Lazio. Tra i suoi film preferiti La La Land e Bridget Jones.

Chi è Carlotta Dell’Isola? La carriera

Carlotta Dell’Isola – Foto: Facebook

Lavora ad Azio presso La Fenice Outlet che si trova in Via Romana 51/53, 00048 Nettuno. L’outlet è specializzato in scarpe. Insieme al fidanzato Nello ha partecipato all’ottava edizione del reality show di Canale 5, Temptation Island. A dicembre 2020 è nel cast di un altro importante reality show di Mediaset, il Grande Fratello Vip 2020.

Chi è Carlotta Dell’Isola? La vita privata

Nello e Carlotta Dell’Isola – Foto: Instagram

Molto seguita su Facebook e Instagram, Carlotta dell’Isola è fidanzata da oltre sei anni con Nello. Non ha figli. Lei sogna il matrimonio, mentre, lui è per la convivenza. Carlotta ha ammesso ai suoi follower di Instagram di essersi rifatta il seno.