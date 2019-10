Chi è Carolina Abril? In Italia il suo nome non è noto. L’attrice a luci rosse ha conquistato milioni di fan nel Vecchio Continente e non solo, ma nel nostro Paese non è ancora famosa. I fan del chiacchieratissimo critico d’arte ed ex avvocato Andrea Diprè la conoscono bene perché hanno girato insieme un video sui social qualche anno fa. Ora però conosciamola meglio, scoprendo la sua biografia e carriera.

Chi è Carolina Abril? La biografia dell’attrice a luci rosse

Carolina Abril è nata e cresciuta a Tenerife 27 anni fa. Mamma spazzina e papà cameriere. Non è bisessuale, ma pansessuale.

Barbara Costa ha scritto su Dagospia: “Carolina è siliconamente e fillermente inviolata, il suo corpo minuto (170 cm per 53 chili) è chirurgicamente vergine, il suo visetto e i suoi seni dall’aspetto ancora acerbo fanno strage di cliccate nella categoria teen, seppur Carolina sia anche una regina del fetish. Carolina è disarmante perché non considera il suo lavoro di serie B, è orgogliosissima di quello che fa, e senza giri di parole ti dice che non entri nel po**o se non sei già di tuo un’esibizionista, e una a cui piace il se**o in ogni sua gloriosa manifestazione”.

Chi è Carolina Abril? La carriera dell’attrice a luci rosse

All’età di 18 anni ha iniziato la sua carriera, dopo essersi presentata a un casting di una società di produzione cinematografica adult. A lanciarla nel mondo adult che conta ci ha pensato il divo spagnolo Nacho Vidal.

“Il po**o mi ha fatto uscire da un ambiente chiuso – ha confessato Carolina in un’intervista -, mi ha fatto crescere, diventare una donna, e smettere di fumare! Se fatto bene, il se**o è un super antidepressivo, è il miglior psicologo, il miglior sport. Sono una persona normale, che fa un lavoro speciale”.

Carolina è molto seguita e amata su Twitter e Instagram, dove regala siparietti molto piccanti e hot!

Redazione-iGossip