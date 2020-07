Chi è Caterina Balivo? Età, altezza, biografia, marito, figli, Instagram, incinta, Facebook

Chi è Caterina Balivo? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Quanti anni ha? Come si chiama suo marito? Quanti figli ha? Caterina Balivo è una delle conduttrici televisive più popolari di Mamma Rai. In passato ha lavorato come modella. La presentatrice tv campana è molto seguita e amata su Facebook e Instagram. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, il peso, la carriera e gli amori di Caterina.

Caterina Balivo – Foto: Facebook

Chi è Caterina Balivo? La biografia

Caterina Balivo è nata il 21 febbraio 1980, sotto il segno zodiacale del Pesci, a Secondigliano, Napoli, ma è cresciuta in provincia di Caserta, ad Aversa. Da bambina era molto riservata, amava leggere e non riusciva ad integrarsi bene con i suoi coetanei. Alta 174 cm, pesa 58 chili, capelli castani, occhi marroni, fisico perfetto e sguardo accattivante per la bellissima Caterina. Le sue misure sono 89-67-94. Dopo essersi diplomata al Liceo Classico, ha frequentato la facoltà di Scienze internazionali e diplomatiche presso l’Università Orientale di Napoli.

Chi è Caterina Balivo? La carriera

Caterina Balivo – Foto: Facebook

La sua carriera ha avuto inizio con la partecipazione a Miss Italia nel 1999, classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme. Ha esordito come valletta di Fabrizio Frizzi nella 7ª edizione di Scommettiamo che…?, trasmissione di punta di Rai 1, per la quale, dal 2000, ha avviato un’importante collaborazione, partecipando come inviata ad alcuni importanti show come I raccomandati di Carlo Conti, Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte. Poi è diventata uno dei volti più apprezzati di Mamma Rai: Unomattina Estate In Giardino, lo spin-off Unomattina Estate Sabato & Domenica, Festa italiana, Unomattina, Detto Fatto e Vieni da me.

Chi è Caterina Balivo? La vita privata

Caterina Balivo ha avuto una lunga relazione con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Il 29 maggio 2012 ha partorito il suo primo figlio, Guido Alberto, avuto dal manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia si è sposata il 30 agosto 2014, con rito civile, a Capri. Il 16 agosto 2017 è nata la sua secondogenita, Cora.