Chi è Chiara Biasi? Molto popolare e famosa su Instagram, Facebook e Twitter, la nota web influencer è finita al centro delle polemiche nelle ultime settimane per aver dichiarato durante uno scherzo del programma tv Le Iene: “Per 80mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli”. Scopriamo insieme l’età, l’altezza, il peso, la biografia e la carriera della lifestyle blogger.

Chi è Chiara Biasi? Biografia della web influencer

Chiara Biasi è nata a Pordenone il 28 marzo 1990 ed è del segno dell’Ariete. Alta 167cm., pesa 51 chili, taglia 38 e ha diversi tatuaggi. Le sue più grandi passioni sono la moda, l’arte e i viaggi. Ha un fratello, Alessio, e una sorellina piccola, Bianca. Vive a Milano, ma viaggia spesso per lavoro. A 20 anni pesava circa 10 chili in più: in seguito ad un’ischemia ha dovuto curarsi col cortisone. Il suo motto nella vita è la frase latina “Ad maiora“. Chiara si è rifatta il seno, ma se n’è pentita: lo ha definito la soluzione sbagliata a un momento di insicurezza sentimentale.

Chi è Chiara Biasi? Carriera della web influencer

Chiara Biasi ha iniziato la sua carriera grazie al suo blog di lifestyle nato grazie al prezioso consiglio della sua grande amica vip, la potente e celebre fashion blogger Chiara Ferragni. Ha creato una sua linea di bikini, Bikini Lovers, amatissima dalle ragazze di tutto il mondo. Il suo lavoro di social media manager è ben retribuito: guadagna migliaia di euro per ogni post. Al programma tv Le Iene la lifestyle blogger e influencer ha dichiarato di incassare anche 80mila euro per un post.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Chiara è stata legata per ben tre anni al modello, imprenditore ed ex tronista di Uomini e Donne, Oscar Branzani. Successivamente è finita al centro del gossip per presunti flirt con il calciatore Marco Borriello e il modello Adrian Cardoso. Poi ha vissuto un’intensa love story con il calciatore Simone Zaza, che è terminata a marzo 2018.