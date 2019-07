Chi è Clizia Incorvaia? Anni, altezza, peso, biografia, film e vita privata della fashion blogger

Chi è Clizia Incorvaia? Quanti anni ha? Quando è nata? Come si chiama sua sorella? Scopriamo insieme la biografia, la carriera e la vita privata della fashion blogger e web influencer italiana che è balzata agli onori della cronaca rosa nazionale durante l’estate 2019 perché suo marito Francesco Sarcina ha rivelato che Clizia Incorvaia l’ha tradito con il sex symbol del cinema italiano nonché suo testimone di nozze e miglior amico Riccardo Scamarcio.

La biografia della fashion blogger

Clizia Incorvaia è nata a Pordenone, sotto il segno della Bilancia, il 10 ottobre 1986, ma è cresciuta in Sicilia, in provincia di Agrigento. Alta 170 cm., occhi azzurri e capelli biondi. Il peso non è mai stato reso noto dalla stessa Clizia. Ha una sorella che si chiama Micol, come lei cresciuta ad Agrigento. Dopo il diploma classico si è laureata in Scienze della Comunicazione alla Cattolica di Milano, dove vive tutt’ora.

La carriera della fashion blogger

Ha iniziato a lavorare come modella per diversi marchi di abbigliamento ed è una fashion blogger di successo. Volto amato di diversi spot pubblicitari e vanta la partecipazione a Pechino Express, datata 2016. Nel reality show di Raidue è stata in coppia con Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni nonché suo marito (la loro formazione si chiamava ‘I Coniugi’). È stata protagonista del video musicale Guardami negli occhi di Paolo Meneguzzi e l’abbiamo vista in programmi come Markette e Chiambretti Night. Attivissima sui social, cura un sito dedicato a moda e viaggi che si chiama Il Punto C, e con l’amica Lola Ponce ha fondato il brand femminile Girls Speak! La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di interprete e tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film Flashback (2014) di Simone Cusumano.

La vita privata della fashion blogger

Clizia Incorvaia ha incontrato per la prima volta il leader delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, nel 2011, nel locale del cantante (in zona Navigli, a Milano). Lei all’epoca era fidanzata, si sono rincontrati e messi insieme nell’autunno del 2013. Lui era reduce da un’unione precedente ed era già papà di Tobia. Sono andati a convivere fin da subito. Si sono sposati il 5 giugno 2015. Testimone di lui, Scamarcio. Testimone di lei, la migliore amica Lola Ponce. Nina, loro prima e unica figlia insieme, è nata nell’agosto dello stesso anno. Nell’autunno del 2018 si erano lasciati temporaneamente salvo poi tornare di nuovo insieme. La loro storia matrimoniale è poi giunta al capolinea prima dell’estate 2019 poiché come ha rivelato Francesco Sarcina al Corriere della Sera aveva cercato di dimenticare il tradimento della moglie con il suo miglior amico Riccardo Scamarcio, ma il tentativo di una riconciliazione con Clizia non è andato a buon fine: «Io ho una sensibilità acutissima: sentivo che mi nascondeva qualcosa – ha raccontato Sarcina -. Le dicevo: tiralo fuori, ricominciamo da capo, consapevoli. Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. È stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita. […] Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello. Sono cose che, in un attimo, ti fanno cadere il senso di amore, di amicizia. Il cuore ti si pietrifica».

