Chi è Cristina Buccino? Età, altezza, peso, biografia, sorelle, carriera e fidanzato della modella e showgirl

Chi è Cristina Buccino? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Conosciuta al grande pubblico per essere una modella e showgirl di successo, Cristina ha abbandonato il mondo della tv da diversi anni poiché non la trova più interessante e coinvolgente. Molti fan si domandano: chi è il suo fidanzato? Oppure: come si chiamano le sue sorelle? Bene, scopriamo insieme l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata della soubrette.

Chi è Cristina Buccino? Biografia della showgirl

Cristina Buccino è nata il 16 giugno 1985 a Castrovillari, in provincia di Cosenza, e in adolescenza si è trasferita a Roma, dove ha frequentato l’ultimo anno di scuola superiore, conseguendo la maturità socio-psico-pedagogica. Capelli castani, occhi marroni e fascino mediterraneo. La soubrette è alta 170cm. e pesa 62 chili. Le sue misure sono: 94-64-94. Cristina ha due sorelle Maria Teresa e Donatella. Sono molto unite e diverse foto anche un po’ piccanti delle tre sorelle Buccino finiscono su Instagram e Facebook, infiammando la Rete e mandando in estasi i numerosi fan. Al suo profilo Instagram denominato “cribuccino” sono iscritti 3 milioni di follower.

Non può fare a meno di borse e scarpe. Ha svariati tatuaggi. Ha ammesso di essersi rifatta il seno. Mangiare sano e pratica molto sport. Il suo sogno nel cassetto è quello di recitare in un film. Cristina è una tifosa sfegatata della Juventus. Uno dei suoi migliori amici è Gianluca Vacchi. A letto le piace divertirsi, ma non si sottomette mai a un uomo, in quanto a letto comando lei.

Chi è Cristina Buccino? Carriera della showgirl

Cristina Buccino ha iniziato la sua carriera come fotomodella, posando per diversi cataloghi e campagna pubblicitarie. E’ apparsa per la prima volta in televisione nel programma Tutto x tutto su Raiuno e ha poi affiancato Gene Gnocchi in Artù su Raidue in seconda serata. E’ poi arrivata in finale a Veline, ma ha raggiunto la popolarità grazie al game show di Raiuno L’Eredità, dove ha rivestito i panni di professoressa dal 2010 al 2012. E’ diventata ancora più nota al grande pubblico partecipando come naufraga vip all’Isola dei famosi 10 in cui Cristina Buccino ha sfoggiato le sue armi di seduzione migliori, incantando milioni di telespettatori e ammaliando anche il divo del cinema a luci rosse Rocco Siffredi. E’ stata sicuramente una delle grandi protagoniste della prima edizione dell’Isola dei famosi trasmessa su Canale 5 e condotta da Alessia Marcuzzi.

Chi è Cristina Buccino? Vita privata della showgirl

Per quanto riguarda la sua vita privata, Cristina Buccino ha avuto due love story molto importanti e chiacchierate. Una con l’ex tronista di Uomini e Donne Cristiano Angelucci e una con Claudio D’Alessio. La sua relazione d’amore con il figlio del famoso cantautore napoletano Gigi D’Alessio è stata molto lunga e mediatica che è finita nel peggiore dei modi. Tra i suoi presunti flirt spiccano: Gabriele Giuffrida, Colin Farrell e Cristiano Ronaldo. Attualmente è single.

Redazione-iGossip