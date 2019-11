Chi è Cristina Chiabotto? Età, altezza, peso, fisico, biografia e marito dell’ex Miss Italia

Chi è Cristina Chiabotto? Quanti anni ha? Le ultime news di cronaca relativo al debito milionario della showgirl con l’agenzia delle entrate hanno suscitato abbastanza clamore e interesse sulla stampa e sul web. Conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, il fisico, la biografia e il marito dell’ex vincitrice di Miss Italia e conduttrice televisiva.

Chi è Cristina Chiabotto? Biografia dell’ex Miss Italia

Cristina Chiabotto è nata il 15 settembre 1986 a Moncalieri, in provincia di Torino, da papà piemontese e da mamma beneventana. Del segno della Vergine, Cristina ha trascorso la sua infanzia a Borgaro Torinese e ha frequentato il liceo psicopedagogico Maria Ausiliatrice a Valdocco, anche se poi si è diplomata da privatista. Pratica assiduamente yoga e pilates per mantenersi in forma. Le piace sfoggiare look casual e acqua sapone. I suoi capi preferiti sono le jumpsuit, sneakers e i leggins. Non sopporta le ballerine e i mix di fantasie per capi diversi. È una taglia 44 ed è alta 1.82m. Pesa 60 chili, capelli biondi e occhi azzurri. Le piace mangiare di tutto, ma cura molto il proprio aspetto con ginnastica e tanta frutta e verdura. È tifosa sfegatata della Juventus.

Chi è Cristina Chiabotto? Carriera e vita privata dell’ex Miss Italia

Cristina ha iniziato la sua carriera come modella. Dopo aver vinto il titolo di Miss Piemonte ha avuto la meglio su tutte le altre pretendenti anche a Miss Italia 2004. L’ex modella e presentatrice tv ha vinto la seconda edizione del talent show di Raiuno, Ballando con le Stelle, e anche il torneo dei campioni delle varie edizioni. Ha condotto diversi programmi tv, tra cui Le Iene e Scherzi a parte, ed è stata scelta come testimonial per tantissime pubblicità. Nel 2014 ha pubblicato anche un libro intitolato “Di notte contavo le stelle” per celebrare i dieci anni dall’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la soubrette ed ex modella torinese è stata fidanzata per tanti anni con il famoso attore Fabio Fulco, dopo essersi conosciuti a Ballando con le Stelle. Sono stati insieme dal 2005 al 2017. Subito dopo la rottura si è fidanzata con l’imprenditore e manager Marco Roscio. Il 21 settembre 2019 si sono uniti in matrimonio, dopo due anni di fidanzamento.

Redazione-iGossip