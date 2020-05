Chi è Cuore di poeta? Biografia e vita privata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Chi è Cuore di poeta? Biografia, lavoro e vita provata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha attirato l’attenzione di Gemma Galgani durante il format virtuale del programma.

Cuore di poeta- foto instagram.com

Chi è Cuore di poeta? Biografia e vita privata

Cuore di poeta, alias Romualdo, è nato nel 1959, ma non si hanno molte informazioni riguardanti la sua vita privata e lavorativa.

Quello che si può intuire è che si tratta di un uomo distinto, colto ed elegante, visto che ha saputo attirare l’attenzione di una donna di classe come Gemma Galgani.

Cuore di poeta a Uomini e Donne

Cuore di poeta e Gemma Galgani Uomini e Donne- foto instagram.com

Cuore di poeta ha corteggiato la dama torinese durante il format social di Uomini e Donne intitolato Corteggia con le parole.

L’uomo ha affascinato Gemma con frasi poetiche, attenzioni e complimenti di ogni genere, ma l’incantesimo è svanito quanto si è presentato in studio.

Pur avendo avuto un’ottima impressione, infatti, Gemma è rimasta spiazzata dalle parole colme di amore che le sono state rivolte dal cavaliere.

Gemma e Cuore di poeta hanno portato avanti la conoscenza per qualche puntata, ma la dama ha deciso di interrompere la relazione per via del grande trasporto dell’uomo.

Tra le critiche di Gianni e Tina e la delusione di Cuore di poeta, però, Gemma è rimasta sulla sua posizione, decidendo di continuare la conoscenza con Nicola Vivarelli.

Insomma sembra proprio che la partecipazione di Cuore di poeta a Uomini e Donne sia terminata, salvo che qualche dama non mostri interesse per lui.