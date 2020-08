Chi è Daniel Lee? Età, altezza, biografia, carriera, Roberto Bolle e vita privata dello stilista

Chi è Daniel Lee? Quando e dove è nato? Quanti anni ha? Chi è il suo fidanzato? Non si conosce molto sulla sua vita pubblica e privata perché è una persona molto riservata e discreta. Lo stilista inglese è l’attuale direttore creativo di Bottega Veneta. Fu chiamato “The Quiet Radical” da British Vogue. Ora conosciamolo meglio, scoprendo insieme l’età, l’altezza, la biografia, la vita privata e la carriera del fashion designer.

Chi è Daniel Lee? La biografia e carriera

Daniel Lee è nato il 22 gennaio 1986, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Bradford nel Regno Unito. La moda è sempre stata la sua più grande passione. Si è laureato al Central Saint Martins College of Art and Design nel 2011. Ha lavorato presso Maison Margiela, Balenciaga e Donna Karan. La vera svolta della sua carriera però è arrivata nel 2018 quando è entrato ufficialmente a far parte del prestigioso gruppo Kering ed è stato nominato quasi subito come direttore creativo di Bottega Veneta, diventando uno degli stilisti più apprezzati e ammirati del fashion system mondiale.

Chi è Daniel Lee? La vita privata

Daniel Lee non ha mai voluto esporre la sua vita privata in pubblico. Tuttavia dal 2020 è finito al centro della cronaca rosa per la sua travolgente e appassionata storia d’amore con il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, Roberto Bolle. La loro relazione d’amore gay appassiona milioni di fan. Daniel non ha nessun profilo social ufficiale.