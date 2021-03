Chi è Daniela Di Napoli: Figli, vita privata, lavoro e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne

Chi è Daniela Di Napoli? Età, figli, vita privata, lavoro e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne 2020 che ha lasciato il programma.

Daniela Di Napoli- foto instagram.com

Daniela Di Napoli: Età, figli e vita privata

Daniela Di Napoli è romana ed è stata sposata: dal suo matrimonio sono nati due bambini che adora, ma non si sa molto altro della sua vita prima di Uomini e Donne.

La donna ha definito l’ex marito come un padre esemplare per i suoi figli, tuttavia non ha spiegato il motivo che ha posto fine al loro matrimonio.

Per quanto riguarda la sua storia personale, invece, sappiamo che Daniela è un’ex atleta agonista di nuoto pinnato e ha vinto anche dei campionati italiani.

Daniela Di Napoli: Lavoro

Daniela Di Napoli- foto instagram.com

Daniela Di Napoli è un’impiegata di Poste Italiane che lavora anche come barlady, un lavoro che l’ha sempre incuriosita.

“Ho deciso di diventare una Barlady per amore, una storia andata male, avevo bisogno di impegnare la testa in altro e non pensare a lui, così ho deciso di buttarmi sul lavoro – ha spiegato a Mondospettacolo – E devo dire che ha funzionato ma soprattutto mi sono arrivate più cose belle di quelle che mi aspettassi […]”.

Daniela Di Napoli a Uomini e Donne

Daniela Di Napoli a Uomini e Donne- foto instagram.com

Daniela Di Napoli entra a far parte del parterre femminile di Uomini e Donne a maggio 2020, ma la sua permanenza è durata pochissimo.

La dama è arrivata nel people show pomeridiano di Maria De Filippi dopo aver visto Nicola Vivarelli in televisione.

Il suo fascino ha incuriosito vari cavalieri e Daniela ha deciso di conoscere meglio Simone Bolognesi, salvo poi iniziare a frequentare Riccardo Guarnieri e Saul.

L’esperienza di Daniela termina quando la redazione di Uomini e Donne non l’ha più chiamata per tornare in studio.

In pratica un ragazzo ha contattato la redazione per conoscerla meglio ma, non avendo ottenuto il lasciapassare, ha iniziato ad aspettarla fuori ai cancelli degli studi e a scriverle sui social.

La dama ha informato subito la redazione, ma ha scoperto che la vicenda è incompatibile con il format del programma.

A quel punto, quando all’ennesima incursione del ragazzo è uscita fuori per allontanarlo, Daniela ha deciso di provare a conoscerlo al di fuori di Uomini e Donne.

Purtroppo tutto è finito nell’arco di qualche giorno e Daniela non è stata più chiamata dalla redazione per rientrare nel programma.

Daniela Di Napoli: Instagram

Daniela Di Napoli- foto instagram.com

Daniela Di Napoli è molto attiva sui social e il suo account Instagram ha collezionato tantissimi followers dopo la partecipazione (seppur lampo) a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate dai followers ci sono quelle che la vedono impegnata nel suo lavoro e quelle che la ritraggono nella sua vita quotidiana.