Chi è Daniele Pompili? Balzato agli onori della cronaca rosa negli ultimi anni per la sua presunta e chiacchieratissima storia d’amore con la vincitrice del Grande Fratello Floriana Secondi, Daniele ha preso parte come figurante e non solo a diverse trasmissioni tv: da Ciao Darwin ad Avanti un altro. Ma quanti anni ha Daniele? Dove e quando è nato? Quanto è alto? Scopriamo insieme l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata del modello.

Chi è Daniele Pompili? Biografia del modello

Daniele Pompili è nato il 14 maggio 1988. Originario calabrese, vive a Roma da tanti anni. Pesa 76 chili ed è alto 1.81 m. Ha una zia suora. Si è laureato in Economia ed è stato assistente universitario. Tra i suoi hobby spiccano: le auto sportive, la palestra e i viaggi. Per quanto riguarda i suoi valori e ideali, crede molto nella famiglia. Lui è legatissimo alla sua famiglia, in particolar modo alla mamma. Gli piacciono i tatuaggi e ne possiede diversi su tutto il corpo. Per quanto riguarda il suo benessere, è molto attento alla dieta alimentare. Al momento frequenta una scuola di recitazione, poiché sogna di diventare attore.

Chi è Daniele Pompili? Carriera e vita privata del modello

Daniele Pompili lavora come fotomodello, modello e web influencer oltre a definirsi imprenditore. Il suo profilo Instagram è daniele_pompili_profilo3 e sono iscritti oltre 12mila follower. Ha fatto diverse apparizioni in diversi programmi tv di Mediaset e Rai. La sua popolarità è cresciuta negli ultimi tempi per la controversa e presunta liaison con Floriana Secondi.

Visualizza questo post su Instagram ???????? ?? ???????? …. Un post condiviso da ??????? ??????? (@daniele_pompili_profilo3) in data: 6 Nov 2019 alle ore 4:20 PST

Quest’ultima ha sempre negato la storia con Daniele Pompili, rivelando che era tutto una farsa. Tra Daniele Pompili e Floriana Secondi è in corso una guerra mediatico-social senza precedenti con strascichi giudiziari.

