Chi è Daniele Rugani? Altezza, età, peso, biografia, fidanzata, figlio, stipendio e Instagram

Chi è Daniele Rugani? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Daniele Rugani è uno dei calciatori più promettenti della Juventus e della Nazionale italiana di calcio. Il difensore bianconero finisce spesso al centro del gossip italiano per la sua splendida love story con la fidanzata Michela Persico. Il 2020 è stato un anno piuttosto contraddittorio e altalenante per il calciatore della Vecchia Signora: è risultato positivo al Covid-19, come d’altronde la sua compagna, ed è diventato papà per la prima volta. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata del calciatore.

Daniele Rugani – Foto: Facebook

Chi è Daniele Rugani? La biografia

Daniele Rugani – Foto: Facebook

Daniele Rugani è nato il 29 luglio 1994, sotto il segno zodiacale del Leone, a Lucca. Alto 190 cm, pesa 84 chili, capelli biondi e fisico prestante. Il calcio è stata la sua principale passione fin da bambino. All’età di sei anni è infatti entra nel vivaio dell’Empoli dove ha fatto tutta la trafila delle squadre giovanili. Nell’agosto 2012 è passato in prestito alla Juventus che per la stagione 2012-2013 l’ha aggregato alla formazione Primavera allenata da Marco Baroni, dove ha contribuito alla vittoria della Coppa Italia Primavera. Ama moltissimo il mare e i viaggi, che fa spesso con la sua dolce metà. Nelle foto su Instagram si è mostrato spesso insieme al cagnolino Dory. Uno dei suoi punti di forza, in campo, è il colpo di testa che lo rendono prezioso in fase offensiva.

Chi è Daniele Rugani? La carriera

Daniele Rugani – Foto: Facebook

Il 31 luglio 2013 i piemontesi hanno acquistato dai toscani la metà del cartellino del giocatore, il quale ha fatto contestualmente ritorno a Empoli per affrontare la sua prima annata da professionista. Con la maglia degli azzurri ha esordito diciannovenne in Serie B, venendo subito impiegato come titolare dal tecnico Maurizio Sarri. Ha debuttato in Serie A il 31 agosto 2014, a 20 anni, nella sconfitta (2-0) sul campo dell’Udinese. Nell’estate 2015, come da precedenti accordi, è entrato a far parte della rosa juventina, esordendo il 30 settembre 2015 nei minuti finali della sfida casalinga di Champions League vinta contro il Siviglia (2-0). Il debutto da titolare è invece del 16 dicembre seguente, in occasione della vittoriosa stracittadina (4-0) valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Quattro giorni dopo ha esordito con i bianconeri anche in campionato, subentrando al 56′ a Barzagli nella sfida vinta per 3-2 sul Carpi a Modena. Con la Juventus ha finora vinto 5 scudetti, 2 Supercoppe Italiane e 3 Coppe Italiane. Ha esordito con la maglia della nazionale Under-21 il 5 marzo 2014, nella partita valida per le qualificazioni all’Europeo Under-21 2015 vinta per 2-0 sul campo dei pari età dell’Irlanda del Nord. Il 1º settembre 2016, a 22 anni, ha debuttato con la Nazionale italiana di calcio con il CT Gian Piero Ventura, subentrando a Barzagli nell’intervallo dell’amichevole di Bari persa 1-3 contro la Francia. Il successivo 15 novembre è sceso in campo per la prima volta da titolare, in occasione dell’amichevole di Milano contro la Germania (0-0). Quanto guadagna Rugani? Lo stipendio al 2019 (nel pieno del suo contratto in casa Juve), si aggirerebbe sui 3 milioni di euro a stagione.

Chi è Daniele Rugani? La vita privata

Michela Persico e Daniele Rugani con il figlio Tommaso – Foto: Instagram

Daniele Rugani è felicemente fidanzato con la giornalista sportiva Michela Persico da diversi anni. Nel 2020 entrambi hanno contratto il Covid-19. Il 18 settembre 2020 sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Tommaso. Il difensore della Nazionale italiana di calcio è molto seguito e popolare sui social, in particolar modo su Instagram dove vanta oltre 1,2 milioni di follower.