Chi è Davide Donadei? Biografia, vita privata, curiosità e lavoro del tronista di Uomini e Donne scelto dalla redazione a seguito di un sondaggio sul web.

Chi è Davide Donadei? Biografia e vita privata

Davide Donadei è nato il 1995 a Parabita, un comune poco distante da Gallipoli. Lì è cresciuto combattendo con i pregiudizi legati alla storia personale del padre.

Sin da ragazzo, Davide ha subito le conseguenze di essere figlio di un pregiudicato, anche se ha saputo circondarsi di persone speciali.

Dal canto suo, soprattutto grazie alla madre e al fratello maggiore, Davide è cresciuto con il desiderio di essere un uomo in grado di assumersi le proprie responsabilità.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non si sa molto. Davide non abbia mai avuto relazioni serie a tal punto da conoscere la famiglia delle sue precedenti fidanzate.

Davide Donadei: Lavoro

Davide Donadei ha sempre lavorato nel mondo della ristorazione, considerando che ha lavorato come cameriere da quando aveva 16 anni.

Qualche anno fa, però, Davide ha voluto rischiare il tutto e per tutto prendendo in gestione il locale in cui lavorava.

Molto probabilmente la partecipazione a Uomini e Donne potrebbe aprirgli una nuova strada lavorativa.

Davide Donadei a Uomini e Donne

Davide Donadei è stato scelto per sedere sulla poltrona rossa di Uomini e Donne dell’edizione 2020-2021 tramite voto online dal pubblico.

Il bel pugliese, Gianluca De Matteis e Davide Blanda erano in lizza per diventare i nuovi tronisti e alla fine il pubblico ha preferito lui e Gianluca.

All’interno del people show di Maria De Filippi, quindi, Davide si augura di trovare la ragazza giusta per lui tra le sue corteggiatrici.

Davide Donadei: Instagram

Davide Donadei possiede un profilo Instagram che ha collezionato già tantissimi follower, numero che tenderà a salire dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate ci sono quelle che lo ritraggono nella sua vita di tutti i giorni, quelle con la sua famiglia e quelle con gli amici.