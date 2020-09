Chi è Denis Dosio? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto pesa? Quanto è alto? Com’era da piccolo? Chi è la sua fidanzata? Denis Dosio è diventato noto al pubblico dei teenager per la sua attività di youtuber e per la sua amicizia con Luca Vitozzi, che ha tentato di partecipare al docu-reality Il Collegio, in onda su Raidue. La consacrazione è avvenuta negli studi tv di Barbara d’Urso. A settembre 2020 è stata ufficializzata la sua partecipazione come concorrente al reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata del giovane web influencer.

Denis Dosio senza maglia – Foto: Instagram

Chi è Denis Dosio? La biografia

Denis Dosio da piccolo – Foto: Instagram

Denis Dosio è nato nel 2001 a Forlì. Capelli biondi, occhi verdi e sguardo sensuale per il giovane influencer. Denis è molto legato al fratello maggiore Manuel Dosio. Ha anche una sorella, che è completamente estranea al mondo dei social. Ha dichiarato che il suo maggior pregio è quello di essere un ragazzo buono e di cuore, pronto sempre ad ascoltare gli altri. Un suo difetto invece è essere permaloso. Ha frequentato la Ragioneria presso l’ITC Carlo Matteucci di Forlì. Adora la televisione e segue con passione trasmissioni quali Uomini e Donne, Temptation Island e il Grande Fratello. Trascorre molto tempo in palestra ed è molto orgoglioso dei risultati ottenuti. Vorrebbe diventare un attore e nelle sue stories spesso si diverte a recitare. Le sue serie tv preferite sono Teen Wolf, The Vampire Diaries e The Originals.

Chi è Denis Dosio? La carriera

Denis Dosio – Foto: Instagram

Il suo esordio sul web è datato 2017, quando il giovane ha aperto un canale Youtube in cui ha iniziato a parlare di sé. L’elevato numero di follower si deve, inizialmente, alla sua amicizia con Luca Vittozzi e alla partecipazione come ospite nei salotti tv di Barbara d’Urso. Le sue follower si chiamano “le viziatine”. Al tempo stesso ha avviato una carriera di cantante. Dopo la canzone di debutto intitolata “Non mi tocchi”, Denis ha rilascato il suo secondo singolo dal titolo “Fatto a regola d’arte”. Nel 2020 è nel cast dei concorrenti del GF Vip.

Chi è Denis Dosio? La vita privata

Denis Dosio – Foto: Instagram

Denis Dosio è attualmente single. Ma come dovrebbe essere la sua fidanzata? A Tommaso Zorzi ha rivelato: “Deve essere bionda, non molto alta e con un bel fisico”. Denis è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram dove vanta quasi 1 milione di follower!