Chi è Diana Del Bufalo? Età, biografia, Amici, Colorado, foto e fidanzato

Chi è Diana Del Bufalo? Quanti anni ha? Dove è nata? Come si chiama il suo fidanzato? Quanto è alta? Diventata famosa e popolare grazie alla sua partecipazione come concorrente al talent show di Canale 5, Amici, Diana è molto amata e popolare su Facebook e Instagram. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia e la carriera della giovane artista.

Diana Del Bufalo – Foto: Facebook

Chi è Diana Del Bufalo? La biografia

Diana Del Bufalo è nata l’8 febbraio 1990 a Roma. I suoi genitori sono Dario Del Bufalo, architetto, e Ornella Pratesi, soprano lirico. Capelli castani, occhi marroni e sorriso smagliante per la bella Diana che è alta 177 cm. La mamma le ha trasmesso la passione per la musica. Si è diplomata al liceo linguistico. Ha frequentato una scuola di inglese.

Chi è Diana Del Bufalo? La carriera e la vita privata

Gli inizi della sua carriera combaciano con la sua partecipazione come concorrente all’edizione numero 10 di Amici di Maria De Filippi. Subito dopo ha affiancato la Gialappa’s Band a Mai dire Amici e nel 2013 ha condotto il Music Summer Festival. Poi ha debuttato come attrice sul grande schermo, come coprotagonista del film di Massimo Boldi, Matrimonio a Parigi. Nel 2015 è stata scelta come presentatrice di Colorado al fianco del padrone di casa nonché suo ex fidanzato, Paolo Ruffini. Tra il 2015 e il 2016 ha girato la serie tv per la Rai C’era una volta Studio Uno, interpretando il ruolo di Rita. L’anno seguente è stata scelta per la quarta stagione della nota fiction sempre targata Rai, Che Dio ci aiuti. Nel 2017 ha condotto su Rai 1, insieme con Giorgio Panariello, lo show prenatalizio Panariello sotto l’albero. A marzo 2018 è nelle sale cinematografiche con la commedia corale Puoi baciare lo sposo, diretta da Alessandro Genovesi. Nello stesso anno è tra gli interpreti del film La profezia dell’armadillo, basato sull’omonimo fumetto di Zerocalcare. Nell’estate 2019 ha condotto su Rai 2 il programma Un’estate fa con il cantante Pupo. La simpatica e ironica artista romana è nel cast del real-life thriller, nonché prima serie non-fiction italiana, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, prodotta da EndemolShine Italy e visibile su Amazon Prime Video in più di 200 paesi a partire da marzo 2020. Nel reality fa coppia con Cristiano Caccamo.

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Diana ha avuto una liaison con il cantante Francesco Arpino. Dal 2015 al 2019 è stata legata sentimentalmente all’attore e regista Paolo Ruffini, conosciuto durante la conduzione del programma Colorado su Italia 1.